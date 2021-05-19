19 Mayıs coşkusu Mobil Cumhuriyet Fener Alayı ile son buldu

Antalya’da 19 Mayıs coşkusu Varyant’tan Cumhuriyet Meydanı'na uzanan Mobil Cumhuriyet Fener Alayı ile son buldu.

Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Akşam saatlerinde Varyant’ta toplanan vatandaşlar Türk bayrakları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar şarkılar ve marşlar eşliğinde geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise üstü açık araba üzerinden balkonlardaki ve yol kenarlarındaki vatandaşları selamladı. Cumhuriyet Meydanına yansıtılan Türk bayrağı ise katılımcılara görsel şölen yaşattı. Törenin sonunda ise gençlerden oluşan grup Andımızı okudu.



“7 aylık bir ayrılığımız olmuştu”

Etkinlik sonunda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Böylesi güzel bir akşamda, güzel bir günde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak bir arada derken tabi ki pandemi dolayısı ile hep birlikte varyanttan yürüyerek gelecektik ama bu süreç, sosyal mesafe aynı zamanda sağlıkla ilgili tabi ki çok önemli. Sizlerin duaları, Allah’ın takdiri ile 108 gün korona virüsten dolayı rahatsız olmam dolayısı ile dualarınızı esirgemediğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. 7 aylık bir ayrılığımız olmuştu ama bugün burada beraberiz” dedi.



“19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun”

Cumhuriyet’in kurulmasına vesile olan herkese şükranlarını sunan Böcek, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyetimizin kuruluşu, yurdumuzun kurtuluşu ve meşalenin yakıldığı tam 102 yıl. Öncelikle bu uğurda, Cumhuriyet’in kurulmasına vesile olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarının, tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, önlerinde saygıyla eğiliyorum Antalya’mızda ve ülkemizde, gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, analarımızın ağlamadığı, Antalyalıların mutlu, huzurlu yaşayabilmeleri, sağlıklı yaşayabilmeleri için bütün projeleri tek tek hayata geçireceğiz. 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun” diye konuştu.

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