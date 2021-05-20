Tarihi caminin avlusunda Roma dönemine ait mozaik bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi caminin avlusunda Roma dönemine ait mozaik bulundu

DHA

Tarihi caminin avlusunda Roma dönemine ait mozaik bulundu


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Kaleiçi'ndeki Osmanlı dönemine ait Tekeli Mehmet Paşa Camii'nde, 2018'de başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında, avluda tuvalet yeri için kazı yapılırken Roma dönemine ait geometrik motiflerden oluşan mozaik ortaya çıkarıldı. Çalışmalarda 2 sarnıç, 2 tandır ve 3 de mezar bulundu.
Muratpaşa ilçesinde tarihi Kaleiçi ve kentin en önemli simgelerinden olan Osmanlı eseri Tekeli Mehmet Paşa Camii'nde 2018 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında, son dönemlerde yapıldığı belirtilen avluda tuvalet yeri için kazı yapılırken Roma dönemine ait geometrik motiflerden oluşan mozaik ortaya çıkarıldı. Avluda 2 sarnıç, 2 tandır ve 3 mezar bulundu.
'İKİ SARNICI İŞLER VAZİYETTE TUTTUK'
Tekeli Mehmet Paşa Camii'nin 1600'lü yılların başında inşa edildiğini belirten Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, Evliya Çelebi'nin de Seyahatnamesi'nde geçtiğini ve gayet süslü, ziynetli bir cami olduğunu, avlusunun ise olmadığından bahsedildiğini söyledi. Caminin bugüne kadar 6 kez onarımdan geçtiğini, 2018'de başlatılan en kapsamlı restorasyon sonrası kapatılan birçok özgün esere rastlandığını anlatan Coşar, "Avluda Roma dönemine ilişkin mozaikler çıktı. Avluda düzenleme yaptık, burada 1977'de yapılan devasa betonarme şadırvan vardı. Statik sorunları vardı ve onu kaldırdık. Onu kaldırınca altından sarnıç çıktı. Zaten daha önce de bir tane vardı. Bu iki sarnıcı işler vaziyette tuttuk ve avluyu bu şekilde düzenledik. Daha önceki yıllarda avluda cenaze namazı kılınamıyordu, yaptığımız düzenlemeden sonra istenildiğinde cenaze namazı da kılınabilecek" dedi.
TUVALET İÇİN KAZILMIŞTI
Restorasyon başladıktan sonra burada ciddi tuvalet ihtiyacı oluştuğunu, uygun alan belirlemek için kazı yapıldığını anlatan Hüseyin Coşar, "Kazı sonucunda bu alanda mozaikler çıkınca kazıyı devam ettirdik. Avlunun tamamını kazdık. Bu kısımda mozaikler çıkınca hemen projelendirdik ve Koruma Kurulu'ndan da geçti. Burayı korumaya aldık, şimdi konservasyonları yapılıyor. Cam panel şeklinde yukarıdan gezilip görülebilecek hale dönüştüreceğiz" diye konuştu.
ROMA DÖNEMİNE TARİHLENDİRİLİYOR
Mozaiklerin Roma dönemine tarihlendirildiğini kaydeden Coşar, "Tabi bu camiden daha önceki bir dönem ve camiyle ilgisi yok. Daha önce demek ki burada yapı varmış. Bu yapının elimizde kalan kalıntılarını da bu şekilde sergileyeceğiz, yaşatacağız. Mozaik süslemelerde dairesel, geometrik motifler var. Aynı alanda daha sonraki dönemde tandır gibi bir şey de yapılmış. Bir tanesini altında mozaik vardır diye kaldırdık ama çıkmadı. Mozaik çıkan alan normalde 80 metrekare civarı. Dış bordürleri üçgen, mozaiklerden kalan kısmı ise 10 metrekare civarında" dedi.
'MEZARILARIN HANGİ DÖNEME AİT OLDUĞUNU BİLEMİYORUZ'
Avluda biri kapının sağ, ikisi sol tarafında pencere altında üç de mezar bulunduğunu aktaran Hüseyin Coşar, "Hatta cesetler içinde duruyordu. İlginç bir şekilde buranın kıblesi normalden biraz sola kaymış ama cesetler tam kıbleye dönmüş vaziyette kazı sonucu ortaya çıktı. Kime ya da hangi döneme ait olduğunu bilemiyoruz. Mezar taşı da kaybolmuş. Zaten 70-80 yıl önceki fotoğraflar var ve o zaman da mezarlar gözükmüyor. Uzun süredir bu şekilde, avlu herkesin ayak bastığı bir yerdi. Koruma altına alınacak ve sade bir mezar yapılacak. Boş bir mezar taşı konulacak, sadece mezar olduğu belli olması için" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-05-20 09:31:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya´da renkli mobil fener alayı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya´da renkli mobil fener alayı / Ek fotoğraflar
Antalya´da renkli mobil fener alayı
YEREL HABERLER Antalya´da renkli mobil fener alayı
19 Mayıs coşkusu Mobil Cumhuriyet Fener Alayı ile son buldu
YEREL HABERLER 19 Mayıs coşkusu Mobil Cumhuriyet Fener Alayı ile son ...
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları ...
Denizde ve karada İstiklal Marşı okundu
YEREL HABERLER Denizde ve karada İstiklal Marşı okundu
Antalya´da denizde ve karada İstiklal Marşı okundu
YEREL HABERLER Antalya´da denizde ve karada İstiklal Marşı okundu
Antalyaspor’dan yeni sezon açıklaması: “Daha büyük hedeflere yürümek için çalışmalara başladık”
YEREL HABERLER Antalyaspor’dan yeni sezon açıklaması: “Daha büyük ...
Zirvede yıpranan bayrağı değiştirip, 19 Mayıs'ı kutladılar
YEREL HABERLER Zirvede yıpranan bayrağı değiştirip, 19 Mayıs'ı ...
Antalya'da yangın sazlık alanı küle çevirdi
YEREL HABERLER Antalya'da yangın sazlık alanı küle çevirdi
Sazlıktaki yangın güçlükle söndürüldü
YEREL HABERLER Sazlıktaki yangın güçlükle söndürüldü
Konyaaltı Sahili’nde 19 Mayıs yoğunluğu Sosyal mesafe ihlaline neden olan yoğunluk, pandemi öncesi yaz aylarını aratmadı
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili’nde 19 Mayıs yoğunluğu Sosyal mesafe ...
Antalya'da vaka sayısı düştü, sahiller doldu
YEREL HABERLER Antalya'da vaka sayısı düştü, sahiller doldu
Antalya açıklarında deniz araçlarıyla '19 Mayıs' gösterisi
YEREL HABERLER Antalya açıklarında deniz araçlarıyla '19 Mayıs' ...
Sahilde kabindeki genç kızları görüntüleyen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Sahilde kabindeki genç kızları görüntüleyen şüpheli ...
Denize ve falezlere dev Türk bayrakları açıldı, denizde de kortej düzenlendi Antalya Körfezi’nde 19 Mayıs kutlamaları görsel şölene dönüştü
YEREL HABERLER Denize ve falezlere dev Türk bayrakları açıldı, ...
19 Mayıs’ta mavi sularda görsel şölen yaşandı Antalya Valisi Ersin Yazıcı: “Geçmişte de olduğu gibi Türk devleti dünyada söz sahibi olacak”
YEREL HABERLER 19 Mayıs’ta mavi sularda görsel şölen yaşandı Antalya ...
Alanya HEP'te Türklerde kadının yeri ve önemi konuşuldu "İslamiyet kadına değer verir"
YEREL HABERLER Alanya HEP'te Türklerde kadının yeri ve önemi ...
(Özel) Kablolara dadanan hırsız pusuya yatan esnaf sayesinde yakalandı Çarşı esnafını bezdiren hırsız üç günde 150 metre kablo çaldı, son olayda yakalandı
YEREL HABERLER (Özel) Kablolara dadanan hırsız pusuya yatan esnaf ...
Kemer'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Kemer'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor ...
Dalgıçlardan denizde Türk bayraklı '19 Mayıs' kutlaması 
YEREL HABERLER Dalgıçlardan denizde Türk bayraklı '19 Mayıs' ...
Başkan Böcek Atatürk Anıtına çelenk sundu
YEREL HABERLER Başkan Böcek Atatürk Anıtına çelenk sundu
Törende bayrak taşıyan öğrenci tansiyonu düşünce fenalaştı
YEREL HABERLER Törende bayrak taşıyan öğrenci tansiyonu düşünce ...
Sporcular havada uçup, karada karate yaptı Alanya semaları yamaç paraşütü yapan gençlerle süslendi
YEREL HABERLER Sporcular havada uçup, karada karate yaptı Alanya ...
Alanya'da 19 Mayıs töreni korona gölgesinde yapıldı
YEREL HABERLER Alanya'da 19 Mayıs töreni korona gölgesinde yapıldı