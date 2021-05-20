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Seyir halindeyken lastiği patlayan tır alev alev yandı

İHA

Seyir halindeyken lastiği patlayan tır alev alev yandı

Antalya'da seyir halindeyken lastiği patlayan ve alev alan tır küle döndü.
Olay, Manavgat ilçesinde bu sabah yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çorum’dan yüklediği toprak katkı maddesi 'leonardit’i Gazipaşa’ya götürmekte olan Hasan Akdanalı’nın kullandığı 19 UF 999 plaka ve 19 US 999 dorse plakalı tır, AksekiManavgat D695 karayolunda Ahmetler kavşağını geçtikten sonra lastiğinin patlaması sonucu yanmaya başladı. Tır şoförü Hasan Akdanalı aracı yolun sağına çekerek indiğinde patlayan lastiğin alev aldığını görünce yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin de müdahale ettiği yangın büyümeye devam etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletmesine ait arazözlerin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken araçta büyük hasar meydana geldi.

"Rampaya girerken lastik patladı"
Çorum’dan Gazipaşa’ya leonardit götürdüğünü belirten tır şoförü Hasan Akdanalı, “Lastiğin patladığını ve duman çıktığını görünce hemen yolun sağına geçip araçtan indim. Yangın tüpüyle müdahalede bulundum. Ama yangın büyüdü. İtfaiye gelip söndürdü. Ama gördüğünüz gibi tır dorse hariç tamamen yandı” diye konuştu.
Tırın 2 ay önce alındığı, 2. kez sefere çıktığı belirtilirken kaskosunun da olmadığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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