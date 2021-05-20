Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki imar yollarında çalışmalar hızlandı

Alanya Belediyesi tarafından Kestel İsa Küçülmez Caddesi’nden Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne ulaşımı kolaylaştırmak için başlatılan yeni yolda çalışmalar aralıksız devam ediyor. 30 metre genişliğe sahip yeni bağlantı yolu, 3 kilometre uzunluğa sahip olacak.

Alanya Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi’ni Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne bağlayacak bağlantı yolu için çalışmalarını hızlandırdı. Dolgu ve hafriyat çalışmalarının sürdürüldüğü yolda ayrıca, yol güzergâhında bulunan sulama kanalının da yeri değiştiriliyor. 3 kilometre uzunluğa, 30 metre genişliğe sahip olan yeni imar yolu, sadece Üniversiteye ulaşımı rahatlatmayacak; aynı zamanda Kestel Mahallesi’ne taşınacak yeni sanayi sitesi ve Dim Mağarası’na ulaşımı da kolaylaştıracak.



Yücel: “Bölgede trafik yoğunluğu azalacak"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “30 metre genişlik 3 km uzunluk olarak planlanan yeni bağlantı yolunun bölgede oluşabilecek trafik yoğunluğunun da önüne geçeceğini düşünüyoruz. Üniversitemizin yeni döneminde yolu tamamlayarak bölge halkımızla birlikte öğrenci ve akademisyenlerimizin hizmetine sunacağız. Bu yolda bölge halkımızın da çok büyük emeği var. Kendilerine bu hoşgörüleri için çok teşekkür ediyorum. Ben şimdiden bu önemli yolun bölge halkına, üniversitemize, sanayi sitemize ve Alanya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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