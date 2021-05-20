Demre’de ağzından kan gelen ölü Akdeniz Foku kıyıya vurdu Fokun neden öldüğü ise belirsizliğini koruyor

Antalya’nın Demre ilçesinde kıyıya nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan Akdeniz Foku ölüsü vurdu. Ağzından kan gelen fokun neden öldüğü ise belirsizliğini koruyor.

Demre'de dün öğle saatlerinde Büyükkum Mahallesi Korsan Koyu bölgesine gelen vatandaşlar, kıyıda hareketsiz bir şekilde duran Akdeniz Foku’nu gördü. Ağzından kan geldiğini fark eden vatandaşlar, fokun öldüğünü fark etti. Bazı vatandaşlar fokun ağzını açmaya çalışıp neden kan geldiğini öğrenmek istese de başarılı olamadı.

Nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan Akdeniz Foku’nun ölümü vatandaşları üzerken, neden öldüğü ise belirsizliğini koruyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.