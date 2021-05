Başkan Böcek gençleri çevrimiçi dinledi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı ve Gençlik Haftası kapsamında gençlerle çevrimiçi buluştu. 19 ilçeden gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Böcek, gençlerin talep, öneri ve sorunlarını dinleyerek, destek sözü verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Antalya’nın 19 gençlerle çevrimiçi etkinlikte buluştu. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası kapsamında gençlerle online toplantı gerçekleştiren Başkan Böcek, gençlerin talep, öneri ve sorunlarını dinledi. Toplantıda hazır bulunan belediye bürokratları da gençlerin taleplerini not aldı.



Spor salonu talebi

Gençleri geleceğin teminatı olarak gördüğünü belirten Başkan Böcek, “Gönül isterdi ki çevrim içi değil, yüz yüze kucaklaşabilseydik. Ancak pandemi nedeniyle bunu gerçekleştiremiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde buluşma imkanı buluruz” dedi. Gençlerin, merkez ve kırsal alanlarda daha rahat spor yapabilecekleri salon talebine kayıtsız kalmayan Başkan Böcek, Kaş Ova’da gençlerin faydalanabileceği modern bir spor salonu inşa etmekte olduklarını hatırlatarak, destek sözü verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere büyük önem verdiğini belirten Başkan Böcek, şunları söyledi: “ATABEM’lerde LGS ve YKS’ye sınavına girecek öğrencilerimiz kurs ve deneme sınavı desteği veriyoruz. Kepez ilçesine Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi kazandırıyoruz. Bu merkezde ilçelerimizden tatil yapma imkanı bulamayan gençlerimize 1 hafta tatil yaptıracağız. Gençlerimizi spor ve sosyal projelerle buluşturup, doğada hoşça vakit geçirmelerini sağlayacağız. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarımızda gençlerimize sanatsal kursları veriyoruz. Elimizden geldiği kadar gençlerin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Taleplerinizi bürokrat arkadaşlarım not aldı. İsteklerinizi önemsiyoruz. Her türlü isteğinize destek vereceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.