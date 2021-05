Alanya’da arı yetiştiricilerine ücretsiz 2 bin arı kovanı dağıtıldı

Alanya Belediyesi yerli üretimi ve üreticiyi desteklemek ve doğal dengeyi korumak amacıyla Arı Yetiştiricileri Birliği’ne üye olan arı üreticisi 400 kişiye yaklaşık maliyeti 500 bin TL’yi bulan toplamda 2 bin arı kovanını ücretsiz şekilde dağıttı.

Alanya Belediyesi sosyal sorumluluk projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, pandemi dolayısıyla zor durumda olan üreticileri desteklemek amacıyla 2 bin arı kovanını, Arı Yetiştiricileri Birliği’ne üye 400 arıcıya ücretsiz olarak dağıttı. Oba Mahallesi’nde Park Bahçeler Şantiyesi’nde düzenlenen kovan teslim törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Turan, mahalle muhtarları ve arı üreticileri katıldı.



“Tüm belediyeler örnek alsın”

Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Turan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in arı gibi çalıştığını belirterek, övgü dolu sözler sarf etti. Başkan Yücel’in çalışmalarının Antalya’daki 19 belediye tarafından örnek alması gerektiğini belirten Başkan Turan, “Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel, her döneminde üreticinin yanında. Kendisi gerçekten bir arı gibi çalışıyor. Arıcılara yönelik bu hizmeti yapan 19 ilçe başkanları arasında sadece Adem Başkan. Antalya genelindeki tüm belediyelere buradan sesleniyorum, hizmetlerini, çalışmalarını örnek alacakları birisi varsa o da Adem Başkandır. Umarım herkes onun gibi çalışır, onun gibi üreticisinin yanında olur. Bizlere bu pandemi şartlarında ilk yardım elini uzatan Adem Başkan olmuştur. Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



“Pandemi döneminde yardım çalışmalarımızı katladık”

Başkan Yücel de, özellikle pandemi döneminde sosyal yardım projelerini arttırdıklarını söyledi. Başkan Yücel, “Sosyal yardım projelerimize bugün bir yenisini ekliyoruz. Pandemi maalesef turizmden sanayiye, ticaretten tarıma ve üreticilerimize kadar tüm sektörleri derinden etkiledi. Alanya Belediyesi olarak zor dönemlerde her zaman elimizi taşın altına koyduk, bundan sonra da vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın bu zor günleri daha rahat geçirebilmesi için ne gerekiyorsa yaptık yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.



“Arıcılığa destek doğaya destek demektir”

Arıların doğal yaşam için çok kritik bir rol oynadığını belirten Başkan Yücel, “Bugün Dünya Arı Günü. Çalışkanlığı ile hepimize örnek olan arılar, hepimizin bildiği gibi doğal dengenin ve biyolojik çeşitliliğin sağlanması noktasında hayati bir role sahiptir. Hem üreticilerimizi desteklemek, hem de doğal yaşamı korumak amacıyla Yerel Kalkınma Projemizi hayata geçirdik. Arıcılar Birliği ile geliştirdiğimiz proje kapsamında birliğe kayıtlı 400 arıcımıza toplam 2 bin kovan dağıtıyoruz. Bu desteğimiz sadece arıcılarımıza değil, aynı zamanda çiftçilerimize, sebze ve meyve üreticilerimize ve doğal yaşama da destektir. Alanya Belediyesi olarak vatandaşımızın var olduğu her alanda, desteklerimizle sosyal projelerimizle biz de varız” ifadelerini kullandı.



Projenin yaklaşık maliyeti 500 bin TL

Ücretsiz bir şekilde vatandaşlara dağıtımı yapılan arı kovanlarının yaklaşık 500 bin TL maliyeti olduğunu belirten Başkan Yücel şunları söyledi: “Ülkemizin yapı taşı olan, alın teri ile çalışan, emek vererek kazanan tüm üreticilerimizin esnafımızın yanındayız. Üreticilerimizi yeni projelerle desteklemeye devam edeceğiz.”



Birlik başkanı Turan’dan Başkan Yücel’e teşekkür plaketi

Antalya Arı Üreticileri Birliği Başkanı Yücel Turan, kendilerine verdiği desteklerden dolayı tüm üyeler adına Başkan Yücel’e teşekkür plaketi verip, bal sepeti hediye etti. Başkan Yücel, arı yetiştiriciliği ve kovanlar hakkında da Başkan Turan’dan bilgi aldı. Törenin ardından kovanlar sahiplerine imza karşılığında tek tek dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.