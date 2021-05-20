Antalya için fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden sonra Korkuteli, İbradı, Elmalı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, rüzgarın Antalya’nın Korkuteli, Elmalı, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş civarlarında kuvvetli (3961 km\sa) ve yer yer fırtına (6274 km\sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Öte yandan, Cuma sabah 10.00’da başlaması beklenen rüzgarın etkisini aynı gün 18.00 sıralarında kaybetmesi öngörülüyor.

Ayrıca Meteoroloji vatandaşları, meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksama gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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