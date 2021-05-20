Bakan Kurum: “Salda Gölü projesinde sona geldik” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Salda Gölü Koruma Projesi alanında incelemelerde bulundu

– Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü projesinde sona gelindiği müjdesini vererek, “Hiçbir şekilde betonun çivinin kullanılmadığı doğal güzelliğin korunması adına atılması gereken tüm adımları atmaya çalışıyoruz. Göle girilmesini engelleyecek adımlar attık. 23 ay içerisinde projemizi tamamlayıp ülkemize kazandırmış olacağız” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sabah saatlerinde Burdur’a gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Kurum ziyaretlerinin ardından ilk olarak Salda Gölü’nün halk plajı kısmında incelemelerde bulundu. Burada bulunan bazı eksiklikleri yerinde tespit eden Bakan Kurum, bakanlık yetkililerine talimat vererek eksikliklerin giderilmesini istedi. Daha sonra Bakan Kurum, Salda Gölü Koruma Projesi alanına gelerek çalışmaları yerinde denetledi. Bakan Kurum’a Vali Ali Arslan Taş, Ak Parti Milletvekilleri Yasin Uğur, Bayram Özçelik, Ak Parti İl Başkanı Volkan Mengi, eşlik etti. Bakan Kurum alanda fotoğraf çekinen gelin ve damada mutluluklar diledi.



“2 yıl önce Salda’mıza geldiğimizde hakikaten içler acısı bir durum söz konusuydu”

İncelemelerin ardından basın açıklaması yapan Bakan Kurum, “Burdur’umuz için verdiğimiz projeleri yerinde inceledik. Gelişmeleri gördük. Projelerin süreci bizi oldukça memnun etti. Burdur’umuzun bu tarihi doğal güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak üzere bir gayretimiz var. Bu doğal güzelliklerimizi koruyalım ve gelecek nesillere aktaralım. Bundan 2 yıl önce Salda’mıza geldiğimizde hakikaten içler acısı bir durum söz konusuydu. Bırakın bizim bulunduğumuz alanı gölün kıyısına kadar giriyorlardı. Geldiğimizde hemen bu doğal güzelliği korumamız gerektiği ve bunun için yapılması gerekenleri istişare ettik. Tüm Türkiye’ye söz vererek burada betonlaşmanın yapılmayacağını belirttik. Çivi çakılmayacak, bu doğal güzelliği korumak adına tüm adımlarımızı atacağımızı ifade etmiştik. Hemen çalışmalarımızı başlattık. Kıyıdan 500600 metrekare geriye kadar yaklaşık 4 kilometre ahşap bariyerler ile birlikte dubalarımızı koyduk. 45 kilometrekare olan özel çevre koruma alanını 7 kat arttırdık. 295 bin kilometrekareye çıkardık. Bu önemli bir adım oldu. İki köyümüzün atık sularının göle karışmaması için ihalesini yaptık. Gölümüze arıtılmadan hiçbir suyun bırakılmaması için projelerimizi yapacağız. Yılda 1.5 milyon ziyaretçimiz buraya geliyor” dedi.



“Beyaz adamlar kısmını dumansız hava sahası alanı ilan ettik”

Projenin iki kısımdan oluştuğunu belirten Bakan Kurum, “Birisi Beyaz Adalar diğeri ise Halk Plajı. Beyaz adamlar kısmını dumansız hava sahası alanı ilan ettik. Göle girilmesini engelleyecek adımlar attık. Ziyaretçi kısıtlaması getirdik. Belli sayıda burada vatandaşımız olacak. Otoparkımızı 2 kilometre ileriye taşıyacağız. 2 kilometre içeriye araç girmeyecek. Gelen vatandaşlarımız güzellikleri izlesinler. Gölümüzün etrafında 43 kilometre bisiklet yolu planladık. Bunun yarısını bu yıl tamamlayacağı. Seneye de diğer kısmını tamamlayacağız. Bütün çalışmaları bölgenin doğal güzelliğine uygun olacak şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan hanıma sözler verdik. Bu sözleri en güzel şekilde tutacağız. Eşsiz güzelliğimizi koruyacağız” açıklamasına yer verdi.



“Bu yatırımların 1.5 milyar lirasını da Bakanlık olarak biz gerçekleştirdik”

Projenin sonuna geldiklerinin müjdesini veren Bakan Kurum, “Bu süreçte bizi eleştirenler oldu. Haksız bir şekilde ‘oteller, marinalar binalar yapılarak betonlaşacak’ diye eleştirenler oldu. Biz de onlar kadar hassas davrandık. Hiçbir şekilde betonun çivinin kullanılmadığı doğal güzelliğin korunması adına atılması gereken tüm adımları atmaya çalışıyoruz. 23 ay içerisinde projemizi tamamlayız tüm Burdur’umuza ve ülkemize kazandırmış olacağız. Tabi böylesi kıymetli bir projenin yanı sıra Burdur’umuza yaptığımız yatırımları olanca hızıyla sürdürüyoruz. Şehrimize son 19 yılda, pek çok alanda 9.5 milyar liralık yatırım kazandırdık. Bu yatırımların 1.5 milyar lirasını da Bakanlık olarak biz gerçekleştirdik” dedi.



“655 konut ve 41 iş yerinin inşaatlarını yüzde 85 oranında tamamladık“

Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Burdur’da da öncelikli olarak kentsel dönüşüm çalışmaların devam ettiğini duyuran Bakan Kurum konuşmasına şöyle devam etti:

“Burdur Merkez’de 49 hektar büyüklüğünde 2 riskli alanımız var. Bozkurt Mahallesinde bulunan 11 hektarlık riskli alanda çalışmaları TOKİ Başkanlığımız yürütüyor. Bu alanda yaptığımız, 655 konut ve 41 iş yerinin inşaatlarını yüzde 85 oranında tamamladık. İnşallah konutlarımızı en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Karasenir, Sinan ve Tepe mahallelerinde bulunan 38 hektarlık riskli alandaki çalışmaları yürütmesi için Burdur Belediyesini yetkilendirdik. Burdur Merkez’de Necatibey Mahallesinde 3,2 hektar büyüklüğünde 1 rezerv yapı alanımız bulunuyor. Bu alandaki inşaat çalışmalarını da TOKİ Başkanlığımız yürütüyor. Alanda ilk etapta yapılacak 106 konutun projelerini tamamladık. Önümüzdeki ay ihalesini yapacak ve inşaatları en kısa sürede başlatacağız.”



"Konutlarımızın hepsini inşallah en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz"

TOKİ tarafından Burdur’da toplam yatırım değeri 890 milyon lira olan 4 bin 104 konut ve 82 sosyal donatının inşasını tamamlandığını belirten Bakan Kurum, “Yeşilova Koyunlarçeşme Mahallesinde, Kamanlı’da ve Gölhisarda toplam yatırım değeri 400 milyon lira olan 351 konut ve sosyal donatıların inşaat çalışmaları devam ediyor. 50 bin sosyal konut projemiz kapsamında 613 konutun inşaatı devam ediyor. Bucak 2. etapta yapımı devam eden 228 konutumuz yüzde 67 seviyesinde tamamlandı. Karamanlı’da yapımı devam eden 385 konutumuzda ise sona geldik. Konutlarımızın hepsini inşallah en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 100 bin sosyal konut projemiz kapsamında da Burdur’da 491 konut yapıyoruz. Merkez Kurna’da 140 konutluk projemizin ihalesini önümüzdeki ay yapıyoruz. Karamanlı’da 3. etapta yürüttüğümüz 115 konutun inşaatları devam ediyor. Yeşilova Koyunlarçeşme Mahallesinde 236 konutun ihalesini yaptık, inşaat çalışmalarını başlattık” sözlerine yer verdi.

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