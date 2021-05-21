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Mahsur kaldığı iskeleden itfaiye kurtardı, aşağı inip "Hiç korkmadım her zaman başımıza gelir" dedi 5. katta iskelede mahsur kaldı, itfaiye kurtardı

İHA

Mahsur kaldığı iskeleden itfaiye kurtardı, aşağı inip "Hiç korkmadım her zaman başımıza gelir" dedi 5. katta iskelede mahsur kaldı, itfaiye kurtardı

Antalya’da tamirat yaptığı 8 katlı bir apartmanda iskele halatının arıza vermesi sonucu 5. katta mahsur kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Aşağı inen işçi, hiç korkmadığını, halatın boşa düştüğünü ve her zaman başlarına gelen bir iş olduğunu söyledi.
Olay, saat 10.40 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi’ndeki bir sitenin B blokunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce sitenin dış cephesine boya yapan Abdülkadir Uçun (30), eksik kalan yerleri tamamlamak için bugün 8 katlı B bloka iskele sitemi kurdu. Beline güvenlik kemerleri bağlı şekilde boyama işlemi yapan Uçun’un üzerinde bulunduğu iskelenin halatlarından biri boşa düştü. 3 kat zemine doğru hızla düşen iskele bağlı olan diğer halatların tutmasıyla bir anda durdu. Sistemin çalışmaması üzerine iskelede mahsur kalan Uçun, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. 5. kattaki iskelede kalan Uçun, itfaiyenin açtığı merdivenin taşıma bölümüne alındı. Sakin olduğu gözlemlenen Abdülkadir Uçun, itfaiye aracından inerek, bir süre çalıştığı yere baktı ve daha sonra binanın içine girdi. Vatandaşlar da kurtarma çalışmasını endişeli gözlerle izledi.
İşine yeniden devam edeceğini dile getiren Uçun, Abdülkadir Uçun, “İskele halatının biri boşa düştü sıkıntı yok. Fazla korkmadım sürekli bu işi yaptığımız için. Başımıza gelen olaylar bunlar normal. Sadece halatın biri boşa düştü. O halatı da şimdi düzelteceğim” dedi.

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