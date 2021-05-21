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Antalya Mavi Bayrak’ta Türkiye şampiyonu Antalya 213 plaj, 5 marina ve 10 turizm teknesiyle lider

İHA

Antalya Mavi Bayrak’ta Türkiye şampiyonu Antalya 213 plaj, 5 marina ve 10 turizm teknesiyle lider

Türkiye’nin dünyanın en fazla mavi bayraklı üçüncü ülkesi olduğu listede Antalya 213 plaj, 5 marina ve 10 turizm teknesiyle Türkiye şampiyonu oldu. 49 ülkede uygulanan ve Türkiye’de, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı koordinasyonunda yürütülen program kapsamında Muratpaşa Belediyesinin kentin simgesi olan falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan falez plajları, bu yıl da Mavi Bayrak aldı.
Muratpaşa Belediyesinin kentin simgesi falezlerin denizle buluştuğu 5 noktada yer alan falez plajları Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu bu yıl da Mavi Bayrak almaya hak kazandı. İlgili bakanlıklarının açıklayacağı takvime bağlı olarak çok kısa bir sürede hizmet vermeye başlayacak Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu falez plajlarında bu yıl da Mavi Bayrak dalgalanacak.
Muratpaşa Belediyesi, ilk Mavi Bayraklarını 2017’de Erdal İnönü Kent Parkı, Mobil ve İnciraltı falez plajlarıyla aldı. Bu yıl 5’inci kez Mavi Bayrak almaya hak kazanan Erdal İnönü Kent Parkı Falez Plajı, 126 metrekarelik güneşlenme alanı bulunuyor. Belediyenin Adalya Vakfı Engelsiz Kafe işletmesinin hemen alt tarafında bulunan Mobil Falez Plajı ise ahşap platformla oluşturulmuş 175 metrekarelik güneşlenme alanına sahip. Asansörle inme imkanı, belediyenin şezlong, şemsiye ve büfe hizmeti de bulunan İnciraltı Falez Plajı ise 625 metrekarelik ahşap platform üzerine kurulu.
Muratpaşa Belediyesi’nin 500 metrekarelik güneşlenme alanını bulunan Erenkuş Falez Plajı ise ilk Mavi Bayrağı’nı 2018’de aldı. Plaj, denizin temizliği kadar çevre yönetimi ve misafirlerine sunduğu hizmetlerle 4’üncü kez Mavi Bayrak ödülünü aldı. Muratpaşa Belediyesinin bin 800 metrekarelik ahşap platformuyla en büyük plajı olan Konserve Koyu Falez Plajı ise ödülü 3’üncü kez aldı.

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