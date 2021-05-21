Gazipaşa’ya modern kültür merkezi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa’ya modern bir kültür merkezi kazandırıyor. Gazipaşa Kültür Merkezi, tiyatro ve sinema salonu bulunmayan ilçede eksikliği giderecek.

Gazipaşa Kültür Merkezi’nde sona yaklaşıldı. Projenin yüzde 95’lik kısmı tamamlandı. Temuçin, Pazarcı Mahallesi’nde 6 bin 700 metrekarelik bir alan üzerinde inşaatı devam eden Gazipaşa Kültür Merkezi’nin 5 bloktan oluşuyor. Bir blok, içinde sinema salonu, çok amaçlı salonu, prova odaları ve fuayelerin yer aldığı kültür merkezi olarak kullanılacak. Diğer blokta ATASEM, sosyal hizmet birimleri ve kreş olması düşünülüyor. Diğer üç blokta da çeşitli üretim atölyelerinin yer alması planlanıyor.

Gazipaşa’da tiyatro ve sinema salonu bulunmuyor. Bir eksikliği tamamlayacak proje ile Gazipaşa ilk kez tiyatro ve sinema salonuna kavuşacak. Gazipaşa Kültür Merkezi’nin yıl sonuna kadar tamamlanarak, hizmete sunulması hedefleniyor.

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