Muhtarı koronadan ölen mahallenin kadın adayına eş desteği



Ömer KARÇA/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA Manavgat'a bağlı Çenger Mahallesi'nde muhtar Hasan Ali Çetin'in koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesi nedeniyle 6 Haziran'da muhtarlık ara seçimi yapılacak. Çetin'in yaşamını yitirmesi sonrası vekaleten göreve getirilen Songül Çelik (46) de aday oldu. 4 adaydan tek kadın olan Songül Çelik'in en büyük destekçisi ise eşi Tahsin Çelik.

Çenger Mahallesi Muhtarı Hasan Ali Çetin'in, geçen 6 Şubat'ta koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu, 6 Haziran tarihinde muhtarlık ara seçimi yapılmasını kararlaştırdı. 728 seçmenin bulunduğu mahallede muhtarlık seçimlerine Nevzat Gündüz, Ömer Öz, Sinan Çelik ve Songül Çelik aday oldu.

Muhtar Hasan Ali Çetin'in vefatından sonra kaymakamlık oluru ile birinci muhtar azası olan Songül Çelik vekaleten 3 aydır muhtarlık yapıyor. Seçime girecek tek kadın aday olarak mahalledeki kadınların oyuna talip olan Songül Çelik'in en büyük destekçisi ise eşi Tahsin Çelik. Çenger doğumlu ve 2 çocuk annesi Songül Çelik, kadınların siyasi ve sosyal hayatta daha aktif yer edinmesi için muhtar adayı olduğunu ve örnek olmak istediğini belirtirken, eşi Tahsin Çelik ise kadınların daha çalışkan olduğunu söyledi. Tahsin Çelik, "'Muhtar olup köye hizmet etmek istiyorum' dedi, ben de destek oldum. Maalesef muhtarımız koronavirüsten vefat ettikten sonra birinci aza olduğu için muhtar oldu. Seçim kararı alınınca şimdi aday oldu. Biz de destekliyoruz. Ben muhtar olmasını istiyorum, köye kadının daha çok yararlı işler yapabileceğini düşünüyorum. Kadınlar daha titiz, daha çalışkan oluyor. Hem kadınların sahaya inmesini istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2021-05-21 13:13:22



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