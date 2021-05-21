Binanın dış cephesindeki iskelede mahsur kalan boyacıyı itfaiye kurtardı



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da dış cephe boyası yaptığı apartmanın 5'inci katında iskelede mahsur kalan Abdülkadir Uçun (30), itfaiye tarafından kurtarıldı. Uçun, "Halat bir anda boşalınca tehlikeyi hissedip, itfaiyeden yardım istedim" dedi.

Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1315 Sokak'taki bir sitede, 8 katlı binanın dış cephesinde yapılan tadilat sırasında Abdülkadir Uçun boya yapmaya başladı. Saat 10.30 sıralarında Uçun'un üzerinde bulunduğu iskelenin halatlarından biri, bir anda boşa düştü. Birkaç metre aşağı düşen Uçun, iskelede mahsur kaldı.

Abdulkadir Uçun, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Uçun'u itfaiye merdiveniyle kurtardı.

Oldukça sakin olduğu gözlenen Abdülkadir Uçun, "İskele halatının biri boşa düştü. Gerekli önlemleri aldığım için korkmadım. Sürekli bu işi yapıyoruz. Gayet normal. O halatı düzeltip, yeniden çalışacağım" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-05-21 13:24:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.