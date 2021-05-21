'Laf atma' tartışmasında öldürülen güvenlik görevlisinin kız kardeşi: Bu kadar ucuz ölüm olamaz



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)ANTALYA'da, kız arkadaşı ile gittiği ormanlık alanda 'Laf atma' yüzünden tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Hakan Ökten'in kız kardeşi Arzu Çetin, "Bu kadar ucuz ölüm olamaz. Savunmasız bir insana laf atıp silah sıkıp kaçıp gidiyor. Katili bir an önce bulunsun" diyerek gözyaşı döktü.

Hakan Ökten ile Havva B., 42 CTB 54 plakalı araçla dün saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Kepezaltı Mahallesi'ndeki .ormanlık alana gitti. İddiaya göre, burada kendilerine laf atan bir kişiyle Hakan Ökten arasında tartışma çıktı. Kimliği belirsiz kişi tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla Hakan Ökten'e 2 el ateş etti. Ökten'i yaralayan saldırgan kaçtı. Hakan Ökten kanlar içinde kalırken, Havva B. aracı kullanarak ormanlık alandan çıkıp yoldan geçen sürücülerden yardım istedi. Hakan Ökten'e ilk müdahaleyi otomobilde bulunan Antalya Ulaşım A.Ş Antray depolama merkezi görevlileri yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri durumu ağır olan Hakan Ökten'i yakındaki özel hastaneye götürdü. Ökten, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan, evli ve 6 çocuk babası Hakan Ökten'in cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı. Cenazenin alındığı sırada gözyaşı döken kız kardeşi Arzu Çetin, "Bu kadar ucuz ölüm olamaz. Savunmasız bir insana laf atıp silah sıkıp kaçıp gidiyor. Katili bir an önce bulunsun" dedi.

Öldürülen Hakan Ökten'in cenazesi, Konya'nın Doğanhisar ilçesinde toprağa verilecek. Olaydan sonra kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edildiği ve yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-05-21 14:43:12



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