Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı: 2 yaralı

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Antalya'da kırmızı ışıkta duran araçların arasına dalan kamyon 6 araca hasar verirken olayda 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Okurcalar beldesi D 400 karayolu Alarahan kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Mustafa Köken idaresindeki 07 KBN 26 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kazada kamyonla birlikte 7 araçta hasar oluşurken 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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