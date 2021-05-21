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Yabancı basın mensuplarından Perge Antik Kenti'ne ilgi Sık sık fotoğraf ve görüntü çektiler

İHA

Yabancı basın mensuplarından Perge Antik Kenti'ne ilgi Sık sık fotoğraf ve görüntü çektiler

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te düzenlenen "Turizm İçin Güvenlik” etkinliğini takip eden yabancı basın temsilcileri Perge Antik Kenti'ni gezdi. Gazetecilerin antik kente büyük ilgi gösterdiği görüldü.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Antalya’nın turizm bölgesi Belek’te "Turizm İçin Güvenlik” tanıtım etkinliği düzenleniyor. Etkinliğe katılmak üzere 90’a yakın ülkenin misyon temsilcisi sabah saatlerinde uçakla şehre geldi. Temsilcilere önce Manavgat ilçesinde bulunan Side Antik Kenti gezdirildi.
Öte yandan etkinliği takip eden yabancı basın mensupları, Aksu ilçesinde bulunan Perge Antik Kenti'ni ziyaret etti. Gazeteciler antik kent hakkında sık sık bilgi alarak fotoğraf ve görüntü çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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