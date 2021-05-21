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Freni patlayan kamyon araçların arasına daldı: 2 yaralı Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza kamerada

İHA

Freni patlayan kamyon araçların arasına daldı: 2 yaralı Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza kamerada

Antalya'da freni patlayan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Okurcalar beldesi D400 karayolu Alarahan kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre , freni patlayan Mustafa K. idaresindeki 07 KBN 26 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kamyonun çarpmasının şiddetiyle yaşanan zincirleme kazada H.T. yönetimindeki 07 LPJ 73, H.Ü. yönetimindeki 07 H 0175, A.İ.A yönetimindeki 06 DY 6662, A.S. yönetimindeki 07 AAN 815, C.A. yönetimindeki 07 NCS 04 ve M.S. yönetimindeki 27 BCC 57 plakalı araçlar da hasar görürken Ş.U. ve S.M. yaralandı.
Ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada hafif yaralanan 2 kişiye olay yerinde müdahale edildi. Kaza anı ise kameralara yansıdı. görüntülerde kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen araçları arkadan çarpıp sağa ve sola savurması kayıtlara girdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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