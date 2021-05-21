Gazi Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenen kongrede geçtiğimiz yıl 'Herkes İçin Spor Kültürünü En İyi Yansıtan Üniversite' ödülüne layık görülen ALKÜ’ye, 'Herkes İçin Spor Onur' ödülü verildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, bu yıl ilki organize edilen Herkes İçin Spor Zirvesi ve 4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi'nin açılış törenine katıldı. Ankara'da düzenlenen ve 'Salgın sürecinde fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam' teması ile Covid19 sürecinin ele alındığı zirvenin açılışı Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nde yapıldı. Gazi Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenen kongrede üniversiteler kategorisinde geçtiğimiz yıl da 'Herkes İçin Spor Kültürünü En İyi Yansıtan Üniversite' ödülüne layık görülen ALKÜ’ye, 'Herkes İçin Spor Onur' ödülü verildi. Ödül, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı tarafından ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’a takdim edildi. Ödül için teşekkür eden Rektör Kalan, “Geçtiğimiz yıldan bu yana sağlıklı olarak hayatını sürdürebilmenin ne kadar önemli olduğunu insanoğlu olarak daha iyi anladık. Hayatımızı etkisi altına alan salgın sürecinde sporu hayatının bir parçası haline getiren insanların bu süreci daha kolay atlattığını gözlemledik. Bizler Üniversite olarak hem çalışma arkadaşlarımızı hem de öğrencilerimizi düzenlediğimiz çeşitli aktivitelerle onları spora teşvik ederek ruhsal ve bedensel sağlıklarını arttırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda bizleri üniversite olarak ödüle layık gören herkese teşekkürlerimi bir kez daha ifade etmek isterim” dedi.

Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen zirve, yurt dışından ve yurt içinden spor yöneticileri, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla çevrim içi düzenlenecek seminerlerle, 23 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.