Baba oğuldan millilere yoğun ilgi

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) ANTALYA'nın Serik ilçesinde EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi kamp çalışmaları yapan A Milli Takım oyuncularını ziyaret eden kolları olmayan Bülent Bodur (43) ve oğlu Göksel Taha (13), millilere sevgi gösterisinde bulundu.

Oyuncularla fotoğraf çektiren Bülent Bodur, "Futbolu çok seviyorum. Benim milli takım sevgim ölünceye kadar bitmeyecek. Millilerimize Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dilerim" dedi.

Serik Belediyesi'nde çalışan Bülent Bodur, 14 yaşındayken elektrik çarpması sonucu iki kolunu kaybetti. Oğlu Göksel Taha ise Serik Belediyespor alt yapısında top oynuyor.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-05-21 21:54:55



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