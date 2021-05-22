Domates serasındaki kenevir üretimine jandarma baskını

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki bir domates serasında, 39 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı 16.Jasat Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Göksu Mahallesi'ndeki bir serada yasa dışı Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. İçinde domates dikili olan serada 39 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Seranın sahibi A.K ve M.K kardeşler gözaltına alındı. Savcılık ifadesinin ardından iki şüpheli serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri ise domateslerin arasından yolduğu kenevir bitkilerini imha etti.

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