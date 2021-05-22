Pandemi, milyon dolar bütçeli Hint düğünlerini bitirdi



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da milyon dolar ve üzeri bütçelerle gerçekleştirilen Hint düğün organizasyonları pandemiyle birlikte tamamen durdu.

Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarında Hint düğün organizasyonları gerçekleştiren Inventum Global'in kurucu ortağı Bünyat Özpak, kentin pandemi öncesi Hint düğünlerinin merkezi haline geldiğini söyledi. Pandemi ile beraber Hindistan ve Türkiye arası uçuş trafiğinin kapanması ve 14 günlük karantina süreci dolayısıyla Hint düğün sektörünün yüzde 100 zarara uğradığını aktaran Özpak, şöyle konuştu:

"Pandemi sona ermeden 1 milyon doları aşan yüksek bütçeli Hint düğünlerini görmenin çok mümkün olmayacağını düşünüyorum. Alternatif pazar olan Hindistan için vize, uçuş trafiği ve karantina sürecinin değerlendirmeye alınması gerektiğini söylüyorum. Uçuşlar ve karantina süreçleri kaldırılmadan aktif düğünler mümkün olmayacak. Kısıtlamaların kalması ile Hint düğünlerinde artış gerçekleşemeyecek. Türkiye ile Hindistan arasındaki hava trafiği şu an kapalı. Hindistan kapatmış durumda. Biz de Hintlilere, Türkiye'ye geldiklerinde 14 günlük karantina şartı koyduk. Bu iki faktör ortadan kalkmadan aktif düğün yapmak söz konusu değil."

Alternatif pazarlar oluşturmaları gerektiğini belirten Özpak, "Hindistan da bu alternatif pazarlardan biri. Pandemi er ya da geç bitecek. Biz şimdi Hindistan'da çok büyük potansiyel yakalayabiliriz. Hindistan'dan yurt dışına yaklaşık 30-40 milyon turist çıkıyor. Birinci sıradaki Rusya'dan bize 6-7 milyon turist geliyor. Dolayısıyla Hindistan bizim için büyük bir alternatif ama en büyük problem vize. Hindistan'a vize uyguluyoruz ve 120 dolar gibi bir ücret alıyoruz. Hindistan alternatif pazar olabilir ama bizim vize gibi unsurları değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2021-05-22 11:22:51



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