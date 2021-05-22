Nitelikli doğal koruma alanı Lara ormanında yangın (1)

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi sınırlarında, Lara Plajı karşısındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca geçen yıl `doğal sitnitelikli doğal koruma alanı´ ilan edilen Lara kumul ve ormanlarında, saat 12.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Çam ağaçlarının yandığı alana, Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arazözlerle sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları, sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-05-22 12:39:32
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