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İsrafa dikkat çekmek için 30 çuval ekmek toplayıp film çektiler Çay ocağı işletmecisi vatandaş, sokak sokak dolaşıp ekmekleri çöpten topladı

İHA

İsrafa dikkat çekmek için 30 çuval ekmek toplayıp film çektiler Çay ocağı işletmecisi vatandaş, sokak sokak dolaşıp ekmekleri çöpten topladı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan bir grup vatandaş, ekmek israfına dikkat çekmek amacıyla çöplere atılan 30 çuval ekmeği toplayıp sokak hayvanlarıyla kısa film çekti.
İlçede çay ocağı işleten 'Ringo Kazım' lakaplı Kazım Adıyaman, sokak hayvanlarına yiyecek sağlamak amacıyla çöpe atılan ekmekleri toplamaya başladı. Çöp konteynerlerini dolaşan Adıyaman, çöpe atılan ekmekleri aracının bagajına doldurup iş yerine götürdü. Kısa sürede 30 çuvaldan fazla ekmek toplayan Adıyaman, ilçede çok fazla israfın olduğu fark ederek vatandaşları bilinçlendirme amaçlı bir kısa filim projesi düşündü. Alanya’da yaşayan tiyatro ve sinema oyuncusu Zeki Demir ile Sevda Altunsoy, isteyen Adıyaman, arkadaşlarıyla birlikte bir kısa film çekti. Normal zamanda da her sabah atılan ekmekleri toplayan ve sokak hayvanlarını besleyen Adıyaman, 20 dakika süren kısa film de de yine aynı şekilde ekmekleri topladı. Ekmekleri kurutan Adıyaman, birkaç arkadaşıyla beraber kırsal alandaki bölgelerde sokak hayvanlarını besledi.

“1012 günde 30 çuval ekmek topladım”
Hem israfa hem de sokak hayvanlarının beslenmesine dikkat çekmek istediğini aktaran Adıyaman, yıllardır kendisinde hayvan sevgisi olduğunu belirterek, “Bu yıl Ramazan ayında bir farklılık gördüm. Ekmeklerin fazla atıldığını fark ettim. Ben de buna dikkat çekmek için sinemacı, tiyatrocu arkadaşlarımla görüştüm. Bu kampanyada bana destek verdiler. Ekmekleri aldık ormana götürdük, sular da koyduk. İnsanlara israfı önlemek için bunu gösterdik. ‘Siz atarsanız biz toplarız’ kampanyası yaptık. Ben bayram boyu tamamen topladım. 1012 günde 30 çuval ekmek topladım” dedi.

“Lütfen yiyeceğimiz kadar ekmek alalım”
Başlatılan kampanyada israfa dikkat çekmek için kısa film çekimine destek olan Zeki Demir, “Kazım ağabey bir gün beni aradı, ‘Zeki bey, ben bayram boyunca ekmek topladım. Çay ocağının önünde kuruttum bunları ne yapalım’ dedi. Çuvallar dolusuydu. Daha önce de zaten ormanlara götürüp dağıtıyordu. '‘Bunu çekelim’ dedim. O da ‘Çekelim bir şeyler yapalım. İnsanların duyarlı olması lazım’ dedi ve bir kısa film yapmaya karar verdik. Güzel bir çalışma oldu. Tamamı amatörce gönüllülükle yapılan bir iş. Bir sosyal farkındalık projesi. İnsanlar gerçekten köylerde, Alanya’nın kenar mahallelerinde, kasabalarda, oturduğu apartmanlarda insanların bir ekmek alamadığını düşünelim. Çocukların ekmek alamadığını düşünelim. Hele de şu dönemde. İşsiz babalar var. İki ekmek yiyeceksek iki ekmek, üç ekmek yiyeceksek üç ekmek alalım. İnsanlar 510 ekmeği yollara, çöplerin yanına takıyor, yol kenarlarına atıyor, yerlere düşüyor. Günah. Biz farkındalık oluşturmak, duyurmak, toplumu bilinçlendirmek için bu projeyi çektik. Lütfen yiyeceğimiz kadar ekmek alalım. Yemeyeceğimiz ekmeği almayalım ve çöpe dökmeyelim. Aç insanlar var, bulamayan insanlar, yoksul insanlar var” diye konuştu.

“Çöplerden poşet poşet ekmek topluyoruz”
Hazırlanan kısa film kurgu ve montajını üstlenen eski manken ve oyuncu Sevda Altunsoy, hazırlanan projeyle ekmek israfı ve sokak hayvanlarına dikkat çekmek istediklerini belirterek şunları söyledi: “Bu kesinlikle bir hayırseverlik göstergesi değildir, böyle algılanmasın. Öyle işler zaten arka planda yapılıyor, bunlar zaten medyaya yansımaz. Buradaki amaç ekmek israfına ve sokak hayvanlarına değinmekti. Benim gözlerim doldu o ekmekleri görünce. Ramazan boyu bildiğiniz bütün halinde pideler vardı. Vatandaş bunu almış yememiş ve çöpe atmış. Biz böyle yetişmedik. Bir ekmek kırıntısı yere düşse onu günah diye alırdık. Şu anda ise çöplerden poşet poşet ekmek topluyoruz. Benim burada değinmek istediğim, eğer ekmeğiniz fazlaysa değerlendiremiyorsanız temiz poşete koyun, incitmeden bir komşunuza verin. Buzluğa atın, aylar sonra çıkarsanız oda ısısında yarım saat kalsa tazecik koymuş gibi bulursunuz. Hiç birini yapamıyorsanız bir çorbanın içerisine doğrayın kapınızın önüne bırakın.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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