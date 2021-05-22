Antalya’da yangını gören kovasını alıp müdahaleye koştu Ormanlık alanda çıkan kısa sürede büyük alana yayıldı Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine içecek su taşıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da yangını gören kovasını alıp müdahaleye koştu Ormanlık alanda çıkan kısa sürede büyük alana yayıldı Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine içecek su taşıdı

İHA

Antalya’da yangını gören kovasını alıp müdahaleye koştu Ormanlık alanda çıkan kısa sürede büyük alana yayıldı Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine içecek su taşıdı

Antalya'nın merkez Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını kilometrelerce uzaklıktan gören vatandaşlar kovalarını alarak söndürmek için koştu. Bazı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine içmeleri için koşa koşa su yetiştirdi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Yangın, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde bulunan çamlık alanda öğle saatlerinde çıktı. Ormanlık alan içerisinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, bir yandan 110 ve 155 ekiplerine haber verirken bir yandan da yangını söndürmek için alana koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 110 ekibi sevk edildi. Yangın kuzeyden esen rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Dağının ve kumsal alan olması nedeni ile itfaiye ekipleri yangın bölgesine araçlar ile yaklaşmakta zorlandı. Ekipler yangını söndürmek için metrelerce uzunluğunda hortumlar çekti. Havadan ise helikopter destek vererek denizden aldığı suyu alevlerin üzerine bıraktı.
Diğer taraftan yangının olduğu gören vatandaşlar ormanlık alana koştu. Kadınlar ellerine aldıkları kovalar ile yangına kum atarak ekiplere yardım etti. Bir genç ise 2 kilometre koşarak ekiplere içecek su yetiştirdi. Diğer vatandaşlar ise itfaiye araçlarının hortumlarının çekilmesinde ekiplere destek verdi. Bir başka vatandaş ise yangın alanında bulunan bir köpeği yanından götürerek alandan uzaklaştırdı.
Bölgede çok sayıda itfaiye ekibi ve aracı ile çalışmalar devam ediyor. Rüzgarın da etkisi ile büyük bir alana yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor. Dumanlar sebebiyle görüş açısının düşmesinden dolayı Lara Kundu sahil karayolunun trafiğe geçici süreyle kapatıldı. Ekipler sadece görevlilerin geçişine izin veriyor.
Yangını söndürmek için ekiplere yardımdı olan Mustafa Etkinoğlu, “Orman yangınını gördük. Müdahale etmeye çalıştık. Gücümüz yetmedi. İtfaiye ekiplerine haber verdi. 2 saattir söndürmeye çalışıyorlar. Kendilerine teşekkür ederiz. Burada bir an önce önlem alınmasını istiyoruz. Buraya giren çıkan sayısı belli değil. Orman içerisinde bir sürü evi olmayan insanımız yaşıyor. Çadırlarda kalıyorlar” diyerek yaşananları anlattı.
İtfaiye ekiplerine koşarak su taşıyan Şahin Akman, “2 kilometre koştuk. Su taşıdım. Yardım etmek istedim. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum” dedi.
Kovalara kum doldurarak alevlere müdahale eden Ayşe Güzel ise “Karşıda oturuyorum. Oğlum haber verdi. Kovayı alıp koştum. Hemen elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Bir kova kum atsak bir dal söndürsek ciğerimiz bir parça daha az yanar. 5 kilometre koşarak geldim. Nefes nefese kaldık. İtfaiyeye haber verdim” açıklamasında bulundu.
Yangının nispeten kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nitelikli doğal koruma alanı Lara ormanında çıkan yangın söndürüldü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Nitelikli doğal koruma alanı Lara ormanında çıkan ...
Çölleri ve dağları aşan kocagöz, Suudi avcının kurbanı oldu
YEREL HABERLER Çölleri ve dağları aşan kocagöz, Suudi avcının ...
Antalyaspor'dan Akıncıoğlu açıklaması: "Mazereti kabahatinden beter"
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan Akıncıoğlu açıklaması: "Mazereti ...
Polis sahilde yerleşik yabancı aradı
YEREL HABERLER Polis sahilde yerleşik yabancı aradı
Kumluca Yağlı Güreşleri seyircisiz başladı
YEREL HABERLER Kumluca Yağlı Güreşleri seyircisiz başladı
Yağlı güreş sezonu Kumluca'da seyircisiz başladı
YEREL HABERLER Yağlı güreş sezonu Kumluca'da seyircisiz başladı
İsrafa dikkat çekmek için 30 çuval ekmek toplayıp film çektiler Çay ocağı işletmecisi vatandaş, sokak sokak dolaşıp ekmekleri çöpten topladı
YEREL HABERLER İsrafa dikkat çekmek için 30 çuval ekmek toplayıp ...
A Milli Takım futbolcuları ve teknik heyet koronavirüs aşısı yaptırdı
YEREL HABERLER A Milli Takım futbolcuları ve teknik heyet ...
Antalya'da orman yangını
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını
Nitelikli doğal koruma alanı Lara ormanında yangın (1)
YEREL HABERLER Nitelikli doğal koruma alanı Lara ormanında yangın ...
Sevgilisiyle kavga ederken 2'nci katın penceresinden otomobilin üzerine düştü
YEREL HABERLER Sevgilisiyle kavga ederken 2'nci katın penceresinden ...
Değeri artan altında sahte ve çalıntı oranı yükseldi Esnaf hırsız ve dolandırıcılara karşı grup kurdu Hırsız ve dolandırıcıların, altınların fotoğraflarının paylaşıp birbirlerini uyarıyorlar Sahte ve çalıntı altınla başa çıkamayan kuyumcular 'ihbar hattı' grubuyla haberleşiyor Altını sahte mi gerçek mi olduğu ‘tın’ sesinden anlaşılıyor
YEREL HABERLER Değeri artan altında sahte ve çalıntı oranı ...
(Özel) Ördekleriyle çarşı pazar geziyor, görenleri şaşkına çeviriyorlar Kedi köpek yerine ördekle geziyorlar, alışverişe bile birlikte gidiyorlar Aileyle birlikte tasmasız olarak sokak sokak gezen Vik Vik isimli ördek, ilçenin maskotu oldu
YEREL HABERLER (Özel) Ördekleriyle çarşı pazar geziyor, görenleri ...
Pandemi, milyon dolar bütçeli Hint düğünlerini bitirdi
YEREL HABERLER Pandemi, milyon dolar bütçeli Hint düğünlerini ...
Gençler için kamp ve eğitim merkezi
YEREL HABERLER Gençler için kamp ve eğitim merkezi
Muratpaşa’dan müzisyenlere destek
YEREL HABERLER Muratpaşa’dan müzisyenlere destek
Kaza yapan sürücüye ilk müdahale mesai arkadaşlarından Yerde yatan sürücünün başından mesai arkadaşları biran olsun ayrılmadı
YEREL HABERLER Kaza yapan sürücüye ilk müdahale mesai ...
Cankurtaran robot 'Fasty' sahilde görevde
YEREL HABERLER Cankurtaran robot 'Fasty' sahilde görevde
(Özel) Yazın serinleten lezzeti karlamanın sezonu açıldı Kışın toroslarda yağan kar, obruklarda biriktirilip yazın şehre getiriliyor Üzerine özel şerbet dökülen karın bardağı 2 liradan satılıyor
YEREL HABERLER (Özel) Yazın serinleten lezzeti karlamanın sezonu ...
Domates serasındaki kenevir üretimine jandarma baskını
YEREL HABERLER Domates serasındaki kenevir üretimine jandarma ...
Baba oğuldan millilere yoğun ilgi
YEREL HABERLER Baba oğuldan millilere yoğun ilgi
A Milli Takım'da Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz da çalışmada yer aldı
YEREL HABERLER A Milli Takım'da Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz da ...
ALKÜ’ye “Herkes İçin Spor Onur” ödülü
YEREL HABERLER ALKÜ’ye “Herkes İçin Spor Onur” ödülü
Freni patlayan kamyon araçların arasına daldı: 2 yaralı Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza kamerada
YEREL HABERLER Freni patlayan kamyon araçların arasına daldı: 2 ...