Sulama kanalına uçan otomobilden kendi imkanlarıyla kurtuldu Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilden sürücü kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Karagöl mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail Burak Berberkaya'nın (20) kullandığı 07 ACE 59 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. sürücü Berberkaya, kendi imkânı ile araçtan çıkmayı başarırken yaralı olarak ambulansla hastaneye götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.