Başkan Böcek" Ata sporuna desteğimiz sürecek "

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer’de yapılan Yağlı Güreş Birliği Meclis Toplantısına katıldı. Başkan Böcek, 27 yıllık siyasi hayatı boyunca ata sporu güreşlere her zaman destek olduğunu olmaya da devam edeceğini söyledi.

Antalya’nın Kemer İlçesi Limak Limra Otelde düzenlenen Yağlı Güreş Birliği Meclis toplantısı pandemi önlemleri kapsamında gerçekleştirildi. Meclis toplantısına, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Yağlı Güreş düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz ve birliğe üye belediye başkanları katıldı. Meclis toplantısının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, birlik üyelerini dünyanın en güzel şehri Antalya’da ağırlamaktan ve ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.



"Desteğimiz her zaman sürecek"

Ata sporu güreşlerin Kumluca Yağlı pehlivan Güreşleri ile bugün itibariyle başladığına dikkat çeken Başkan Böcek, güreşlerin gerçekleştirilmesine katkı koyan herkese teşekkür etti. Önceki dönem büyükşehir belediye yönetiminin Yağlı Güreş Birliğinden ayrıldığını hatırlatan Başkan Böcek, “Biz göreve gelir gelmez üyelik için başvurumuzu yaptık ve birliğe yeniden üye olduk. Bizim 250 güreşçimiz var. U23’e 8 erkek 4 bayan gönderdik. Her biri ayrı ödüllerle dönüyor. Bu da bize ayrı bir onur ve gurur veriyor. Antalya’da 27 yıllık siyasi hayatım ve belediye başkanlığım döneminde ata sporuna her zaman destek oldum. Olmaya da devam edeceğim” dedi.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür ederek, “Güreşin lokomotifi, Belediye Başkanımız Muhittin Böcek güreş bayrağını yere düşürmedi. Güreşe sahip çıktı. En başarılı başpehlivanlar Antalya’dan çıkıyor. Bize ev sahipliği yapan başkanımıza teşekkür ederim" dedi.



Birliğe üye ilk kadın belediye başkanı

Meclis toplantısında Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’da birliğe üye oldu. Birliğe üye ilk kadın belediye başkanı olan Şeniz Doğan’a rozetini Başkan Muhittin Böcek taktı. Ardından Birlik Genel Kurulu seçimleri için üyeler oy kullandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de encümen üyesi seçildi. Öte yandan Başkan Böcek Çanakkale Kepez Belediye Başkanı Birol Aslan’a güreşe koyduğu katkıdan dolayı plaket verdi. Meclis toplantısının ardından Başkan Böcek, birliğin encümen toplantısına da katıldı.

