Çaldıkları otomobili parçalayıp hurdaya çıkardılar Sanayi sitesindeki kamyoneti alıp geri dönüşüme götürdüler parçalayıp hurdaya çıkardılar Aracın çalınması ve parçalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı

Antalya'da Sanayi Sitesinde çaldıkları kamyoneti geri dönüştüme götürüp iş makinesiyle hurdaya dönüştürdüğü belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Kamyonetin çalınma, kapılarının sökülme ve iş makinesiyle hurdaya dönüştürülme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mitsubishi marka kamyoneti arızalanan vatandaş 27 Nisan tarihinde kamyonetini tamir ettirmek amacıyla Sanayi Mahallesi 2043 sokakta bulunan tamirhaneye geldi. Corona tedbirleri kapsamında tam kapanma nedeniyle kamyonetin motoru sökülerek tamirhane içerisine alınırken, kamyonet içeriye sığmadığı için işyerinin güvenlik kameralarının gördüğü bir bölgeye bırakıldı.

Tam kapanmanın sona ermesinin ardından işyerini açmak için gelen tamirhane sahibi, işyerinin önünde bıraktığı kamyonetin yerinde olmadığını görünce durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Kamyonetin bulunması için çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işyerinin güvenlik kameralarından kamyonetin bir otomobilin arkasına bağlanmak suretiyle götürüldüğünü belirledi. Aracın götürüldüğü güzergahtaki güvenlik kamaralarından kamyonetin bir geri dönüşüm tesisine götürüldüğünü belirleyen ekipler, geri dönüşüm tesisinin güvenlik kameralarını izlediğinde kamyonetin kapılarının ve diğer aksamlarının sökülmesinin ardından iş makinesiyle hurdaya dönüştürüldüğünü belirledi.

Asayiş ekiplerinin çalışmaları sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Fatih S. ve Ünal K. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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