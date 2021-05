Bakan Ersoy: Güvenli turizm şimdi daha güvenli

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl Türkiye'nin salgına rağmen 16 milyon turist ağırladığı söyledi. Türkiye'de bugün itibari ile 15.8 milyon ilk doz, 11.9 milyon ikinci doz aşılamaya ulaşıldığını, turizm bölgelerinde vaka sayılarının çok düşük olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, sertifikasyon programına bu yıl 'Güvenli Turizm Şimdi Daha Güvenli' sloganıyla devam edildiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ilki geçen yıl yapılan, 89 ülkeden büyükelçilerin, uluslararası misyon temsilcileri ve yabancı basın mensuplarının katıldığı toplantının ikincisi Antalya'da yapıldı. Türkiye'de turizm sektörünün Güvenli Turizm Sertifikası programı kapsamındaki pandemi koşullarına uygun kriterleri ve uygulamalarının yerinde tanıtımının yapıldığı 3 günlük programda, büyükelçiler ve yabancı gazeteciler Perge ve Side antik kentlerini gezdi. Belek turizm bölgesindeki otellerde de konaklamalı olarak verilen hizmetleri ve alınan önlemleri de yerinde gördü.

TÜRKİYE HAZIR MESAJI

Programın ikinci gününde ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve sektör temsilcileri ile büyükelçiler ve yabancı gazeteciler bir araya geldi. Programda; büyükelçiler ve yabancı gazetecilere, dünyada Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı başlatan ilk ülkelerden biri olan Türkiye'nin 2021 yaz sezonuna da artırılmış önlemlerle hazır olduğu mesajı verildi.

SALGINA RAĞMEN 16 MİLYON TURİST

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2020'de 16 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptığı ve salgına rağmen bu rakama Güvenli Turizm Sertifika Programı'yla ulaştıklarını söyledi. Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önderliğinde, Sağlık, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının katkılarıyla, endüstri paydaşlarının iş birliğinde hazırlanan programın verimli ve disiplinli bir şekilde uygulanmaya devam edildiğini anlattı. Ersoy, programın kapsamının konaklama, yeme içme işletmeleri, tur ve transfer araçları, deniz turizmi tesisleri, tema parkları ve kayak tesisleri olduğunu dile getirdi.

SERTİFİKA SAYISI 9 BİN 800'E ULAŞTI

Bakan Ersoy, "Yolcuların güvenliği ve sağlığı son derece önemlidir. Aynı zamanda tesislerde alınan tedbirler, ulaştırma araçları içerisindeki tedbirler ve çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı önceliğimiz arasındaydı. An itibarıyla 9 bin 800'ün üzerinde tesis ve araç bu program kapsamında alınmıştır. 30'dan fazla yatak kapasitesine sahip tüm tesisler sertifikayı almak zorunda. 4 bin 915 tesis konaklama tesisi, bin 993 restoran ve kafe, 2 bin 730 araç, 12 kayak merkezi, 12 kongre merkezi, 205 deniz turizmi, 9 tema parkı şu an için sertifikalandırıldı" dedi.

KRİTERLER ARTTI

Programın oldukça şeffaf olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, tesislerin her ay 2'si haberli, 2'si habersiz 4 kez denetlendiğini ve akredite edecek kurumların hepsinin uluslararası kurumlar olduğunu söyledi. Geçen yıl Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın 136 kriteri bulunduğunu, bu yıl ise bu kriterleri 171'e çıkardıklarını anlatan Ersoy, Covid-19'dan çok ders çıkartıldığını ve bundan dolayı kriter sayısının artırıldığını ifade etti.

TURİZM BÖLGELERİNDE VAKA SAYILARI DÜŞÜK

Türkiye'ye geçen yıl gelen 16 milyon ziyaretçinin büyük bir bölümünün güvenli bir şekilde ülkelerine döndüklerini dile getiren Mehmet Nuri Ersoy, şunları söyledi:

"Çok düşük bir Covid-19 enfeksiyon oranı vardı bu ziyaretçiler arasında. Türkiye'de otellerin çoğunluğu Antalya'da ve Ege bölgesinde. Ziyaretçilerin birçoğu otellerde kalmak istiyorlar. Otellerin dışına çıkmak istemiyorlar. Sertifika programı kapsamında oldukça yüksek sayıda kriterler belirlendi. Bu açıdan Antalya'da, Dalaman'da, Bodrum, Aydın, İzmir'de vaka sayılarının oldukça düşük olduğunu söylemek istiyorum. Bu destinasyonlarda vaka sayılarının ülke ortalamasının altında olduğunu söylemek isterim."

TURİZM ŞİMDİ DAHA GÜVENLİ

Türkiye'de bugün itibari ile 15,8 milyon ilk doz, 11.9 milyon ikinci doz aşılamaya ulaşıldığını da belirten Bakan Ersoy, turizm çalışanlarının mayıs sonuna kadar aşılanmış olacağını söyledi. Ersoy, turizm kentlerindeki nisan ayı ortalarında yüksek vaka sayılarına göre bugünkü gelinen düşüşe ilişkin rakamları da anlattı ve hedefin bu rakamları daha da aşağıya çekmek olduğunu dile getirdi. Ersoy, "Bu yıl biz 'Güvenli Turizm Şimdi Daha Güvenli' sloganıyla devam ediyoruz. Şu an için sertifikalı tesis sayımız geçtiğimiz yıla göre daha fazla. Türkiye çapında Güvenli Turizm Programımız salgın sonrasında da devam edecek. Çünkü sertifika programı aslında standardını turizm sektöründe artırmaya devam ediyor. Sektör bu programın idame ettirilmesini istiyor" dedi.

28 MİLYON AŞI YAPILDI

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'de Covid-19 salgınıyla mücadeledeki uygulamalar ve sağlık alt yapısı hakkında bilgiler veren Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, şu ana kadar 28 milyon aşılama yapıldığını belirterek, şu an 55 yaş üst nüfusun aşılandığını kaydetti. 65 yaş üstünde yüzde 85 üzerinde aşılama yapıldığını belirten Tolunay, Biontech ile imzalanan 120 milyon dozluk aşı anlaşması kapsamında 30 milyon aşının haziranda ulaşacağını ve günlük ortalama 1 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını açıkladı. Aşılanmada vatandaşın çok ciddi destek gösterdiğini de belirten Tolunay, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir gibi turizm kentlerindeki vaka oranlarının da düşük olduğunu dile getirdi.

TURİST BULAŞTAN ETKİLENMEDİ

Birçok ülkeye örnek olacak Güvenli Turizm Sertifikası Programı'nın geçen yıl Antalya'da başladığı ve dünyada en kapsamlı ve şeffaf programlardan biri olduğunu belirten TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, "Türkiye turizmi Covid-19'un tüm zorluklarına rağmen yoluna devam etmiştir ve hem misafirlerimiz hem de çalışanlarımızın sağlığına büyük önem verilmiştir. Söz verdiğimiz gibi hem misafirleri hem ailelerine eğer seyahat döneminde enfeksiyon kapması söz konusu olursa da onları ücretsiz ağırlayacağız ve tedavilerini de üstleniyoruz. Havalimanı transfer ücretleri ve uçak biletleri de ücretsiz olacak. Misafirler de bizim ülkemiz kaynaklı herhangi bir bulaştan etkilenmedi ve otel çalışanlarımızda vaka sayısı neredeyse sıfırdır ve misafirler son derece güvenli bir şekilde ülkelerine dönebilmiştir. Turizm çalışanlarımızın hepsi öncelikli grup olarak aşılandı. Yüksek hizmet kalitesi ve bütün çalışanlarımız aşılanmış bir şekilde önümüzdeki günlerde kapılarımızı tamamen açacağız" şeklinde konuştu.

'GÜVENLİ TURİZME HAZIRIZ'

Güvenli Turizm Sertifikası Programı'nın kararlılıkla uygulanmaya devam ettirildiğini belirten AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye'nin en önemli turizm kenti Antalya'nın 2020'de 3.5 milyon turiste güvenli turizm hizmeti verildiğini ve Antalya'nın her zaman güvenli bir şekilde misafirleri ağırlamaya hazır olduğunu açıkladı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-05-22 17:20:49



