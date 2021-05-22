Güvenlik görevlisini öldüren şüpheli yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Antalya'da kız arkadaşı ile gittiği ormanda 'laf atma' yüzünden çıkan kavgada tabanca ile vurularak öldürülen Hakan Ökten'in katil zanlısı olarak yakalanan Mevlüt Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-05-22 17:37:58



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