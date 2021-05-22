Antalya’da silahlı saldırıda ölen şahsın katil zanlısı tutuklandı

Antalya’da ormanlık alanda otomobilinden iner inmez uğradığı silahlı saldırıcı sonucu hayatını kaybeden kişinin katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki gün akşam saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Kepezaltı Mahallesi Hayvanat Bahçesi girişinde meydana gelen olayda, özel güvenlik görevlisi Hakan Ökten (41) ile H.B. isimli kadın arkadaşı ticari araç içinde ormanlık alanda sohbet etmeye başladı. Bu sırada Hakan Ökten’in aracının yanına başka bir araç geldi ve Ökten, araçtan inmesiyle saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ökten, kendini güçlükle aracına attı. H.B, ise aracı bölgeden uzaklaştırdı.

H.B.'nin kullandığı ticari araç 3232 Sokak üzerinde karşısına çıkan bir otomobile çarpmamak için aniden frene bastı. Araçtan inen vatandaşlar Ökten’in yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hakan Ökten, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. H.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Özel ekip kuruldu, 24 saatte yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için özel ekip kurdu. Yapılan takipli çalışmalar neticesinde şüphelinin M.K. (52) olduğunu ve Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi’ndeki bir akrabasının evinde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon gerçekleştirdi. Kıskıvrak yakalanan M.K. gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.



“Pişmanım”

Gözaltına alınan zanlı M.K. (52), ifadesinde cinayeti işlediğini kabul edip, olay saatlerinde uyuşturucu ve alkol aldığını, Ökten ile aralarında tartışma çıktığını ve silahıyla onu vurarak kaçtığını söyledi. M.K. yaptığından dolayı pişman olduğunu da ifadesinde belirtti. Öte yandan, zanlının 1998 yılında İstanbul’da bir cinayet daha işlediği ve geçtiğimiz yıl şartlı tahliyeyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘Kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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