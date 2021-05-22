Sevgilisiyle kavga ederken 2'nci katın penceresinden otomobilin üzerine düştü (2)

Hafta sonu seyahat yasağı var mı?

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TUTUKLANDIAntalya'da kız arkadaşı S.N.G.´nin aralarında çıkan kavgada 2'nci kattaki dairenin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştüğü olayla ilgili gözaltına alınan A.S.D.´nin işlemleri tamamlandı. S.N.G.´nin kendisini attığını öne sürdüğü A.S.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-05-22 19:28:15



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