Eşyalarıyla sokağa atılan kadın yardım eli bekliyor 2 kedisiyle eşyalarının başında bekleyen kadın, iş ve kalacak bir yer yardımı bekliyor

Antalya’da 7 aydır işsiz olan 1 çocuk annesi kadın ev kirasını ödeyemediği gerekçesiyle sokakta kaldı. İki kedisi ve eşyalarıyla sokağa atılan gözü yaşlı kadın, kendisine uzanacak bir yardım elini bekliyor.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki 1 çocuk annesi Aysel Çınar, yaklaşık 7 ay önce ofis görevlisi olarak çalıştığı iş yerinden çıkarılmak zorunda kaldı. Boşandığı eşi ölen ve yalnız yaşayan Çınar çalışmak için bir çok yere başvursa da sonuç alamadı. Yakınlarının ve eskiden çalıştığı işyerindeki arkadaşlarının desteği ile geçinebilen Çınar’ın ev kirası da birikmeye başladı. İkinci yılına girdiği mevcut dairesinde 700 lira kira bedeli ile oturan Çınar’ın, ev sahibine 4 bin 900 lira borcu oluştu. Ev sahibi kirasını uzun süredir alamadığı ve alacağının tahsili için durumu avukata aktardı. Tahliye için verilen sürenin dolmasının ardından, çilingir yardımıyla girilen evden Çınar’ın eşyaları apartman bahçesine çıkarıldı. Eve geldiğinde büyük şok yaşayan Çınar, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Kızıyla sokakta kalan gözü yaşlı kadın, kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor.



"Sokakta kaldım"

Eşyalarının başında ne yapacağını bilemez şekilde bekleyen Çınar, 3 senedir oturduğu evinin kirasını işsiz kalınca 7 aydır ödeyemediğini söyledi. Bu durumu ev sahibine defalarca ifade ettiğini anlatan Çınar, "Ama ev sahibim durumu avukata aktarmış. Avukata da durumumu anlattım. Yalvardım yapmayın, sokakta mı kalalım dedim ama dinlemediler. Evde yokken çilingir vasıtasıyla kapımı açıp eşyalarımı dışarı attılar. Şuan kedilerimle birlikte sokakta kaldım” diye konuştu.



"Kedileri için ağladı"

7 aylık toplam 4 bin 900 lira kira borcu olduğunu kaydeden Çınar, “ Bir gelirim olsa bu para zaten birikmez. Yıllardır bu mahallede oturuyorum. İlk defa böyle bir şey başıma geldi. İş imkanım olsa ben bulunduğum yerin kirasını biriktirmezdim. ‘Borcumu ödemeyeceğim’ demiyorum. Ama imkanım olmadığı için ödeyemiyorum. Acilen başımı sokacak bir eve ihtiyacım var. Eşyalarımı koyacak bir yer yok. Kedilerimi de düşünüyorum onlar sokakta yaşayamaz” diye konuştu.

Gözü yaşlı şekilde kedilerinin sokakta yaşayamayacağını dile getiren Aysel Çınar, hayırseverlerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.

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