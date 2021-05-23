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`Balon balığı temasla zehirlemez´

DHA

`Balon balığı temasla zehirlemez´


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) KIZILDENİZ'den Akdeniz'e yerleşen ve balık popülasyonuna zarar veren balon ve aslan balıkları, yaz sezonu başında kıyılarda görülmeye başladı. Paylaşılan görüntüler, bu yıl sahillerde denize gireceklerde tedirginliğe yol açtı. Bu tedirginliğin ardından araştırma yapmak için sahilin farklı noktalarından dalış yapan Akdeniz Üniversitesi  (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, geniş çaplı inceleme yaptı. Prof. Dr. Gökoğlu, "Bu sezon denize girerken endişeli olanlar hiç düşünmesinler. Bugüne kadar balon balığı kimseye saldırmadı. Derileriyle temas edince kimse zehirlenmez. Bu balıkların eti zehirli, yendiği zaman zararlı" dedi. 
Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen ve buradaki hem balıkçılara hem de balık popülasyonuna zarar veren balon ve aslan balıkları yaz sezonu başında kıyılarda görülmeye başlaması, balıkçıların zaman zaman kıyıdaki balon balığı görüntülerini çekip sosyal medya hesaplarında paylaşması, bu yıl denize gireceklerde tedirginliğe sebep oldu. Bu tedirginliğin ardından araştırma yapmak için sahilin farklı noktalarından dalış yapan AÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, geniş çaplı inceleme yaptı.
'TEMAS EDİNCE KİMSE ZEHİRLENMEZ'
Prof. Dr. Gökoğlu, Akdeniz'in suyunun ısındığını ve sıcaklığın 12-13 metre derinliğe kadar ilerlediğini söyledi. Balon, aslan balığı, denizkestanesi gibi tehlikeli türlerin ise sıcak suları sevdiği için kıyıdan çekilerek derinlere ilerlediğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Bu sezon denize girerken endişeli olanlar hiç düşünmesinler. Bu güne kadar balon balığı kimseye saldırmadı. Okyanuslarda da var bu balıklardan oralarda da kimselere saldırmadılar. Ben her gün dalış yapıyorum, balon balıklarını da görüntüledim. Bana da saldırmadılar. Derileriyle temas edince kimse zehirlenmez. Bu balıkların eti zehirli, yendiği zaman zararlı" dedi.
'DENİZ TERLİĞİ YA DA AYAKKABISI'
Balon balıklarının henüz sularda bir avcısı olmadığı için 5-6 kilogramlara kadar büyüyebildiğini anlatan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bu balıklar başlarda sular soğuk olduğu için ısınan kıyılarda sık görüldü. Ancak şimdi ısınan alan genişledi ve balıklar da derinlere kadar inebildi. Kıyılarda trakonya balığı var. Kumluk alanlarda gizlenen ve dikenleri olan zehirli bir balık. Yine aslan balığı kayalık bölgelerde görülüyor. Denizkestaneleri, aslan ve trakonya balıklarının zarar vermesinin önüne geçmek için yine de vatandaşımız ve tatilcilerimizin deniz terliği ya da deniz ayakkabısı giymesinde fayda var" diye konuştu.
'HER GÜN 8-10 KİŞİ SORUYOR'
Balon balıklarıyla ilgili her gün sorularla muhatap olduğunu belirten sahildeki işletmecilerden Ali Akın, "Sosyal medyada görüldüğü gibi sahile kadar yaklaştı balon balıkları. Tatilciler de denize girmekten çekinip güneşleniyor. Balon balığının zarar vermediğini anlatmaya çalışıyoruz. Günde 8-10 kişi gelip soruyor. Kimsenin zarar görmeyeceğini anlatıyoruz. Herkes denize giriyor." dedi.
Gürcistan'dan tatil için Antalya'ya gelen Anna Nassaride de yüzerken balon balığı gördüğünü ancak korkmadığını belirterek, "Bir anda yanıma gelirse elbette korkarım ama yüzüyorum. Korkmuyorum" dedi.
'DENİZDE GÖRÜRSEM KORKARIM'
Almanya'dan tatile gelen Hasan Yeşil de balon balığının görüntülerini internette izlediğini ve Akdeniz'de hiç karşılaşmadığını ifade etti. Moskova'dan tatile gelen Azerbaycan vatandaşı Nurlana Mageramova ise "Balon balığı görüntülerini ben de izledim. Görürsem korkarım zaten o yüzden terlikle giriyorum" derken, bir başka tatilci Telman Gurbanov, "Balon balıklarını görsem çok korkmam. Denize terlikle girerim" dedi.
'POPÜLASYONUN KONTROLÜ İÇİN KUYRUK TEŞVİĞİ'
Balon balığının popülasyonunun kontrol altına alınması için Tarım ve Orman Bakanlığı, 8 balon balığı türünün avlanması ve kuyruğunu getirene ödeme yaptığı uygulamayı yeniden hayata geçirdi. Balon balığının Lagocephalus Sceleratus türünden 500 bin adete kadar avlayanlara tanesine 5 lira, diğer türlerini avlayanlara ise 5 milyon adete kadar 0.50 lira ücret ödemesi yapılacak. Avlanan balıklar sayesinde balon balığı varlığı azaltılırken balıkların ekonomiye kazandırılması da sağlanacak.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2021-05-23 10:51:38

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