Belçika'dan otizmli çocuklara trambolin hediyesi



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)BELÇİKA'da yaşayan gurbetçiler, Antalya'daki 60 otizmli, çocuğa gönüllüler aracılığıyla trambolin hediye etti.

Belçika'nın Tessenderlo ve Beringen kentlerinde yaşayan Türkler, aralarında topladıkları para ile Türkiye'deki çocukları sevindirmek isteyince Antalya Yardımlaşma Platformu ve Akdeniz Otizm ve Spor Kulübü ile irtibata geçti. Daha önce de Belçika'da imam olarak görev yapan ve platform gönüllüsü Süleyman Tüzün aracılığıyla yardım platforma ulaştırıldı. Platform üyeleri ise gelen maddi destek ile pandemi sürecinde evde kalan ve bu nedenle enerjilerini atamayan otizmli çocuklara trambolin hediye etti.

Gönüllülerin yardımlarıyla alınan 60 trambolin, platform üyeleri Demet Çileli ve Halit Mert tarafından daha önce belirlenen ailelerin çocuklarına kapı kapı dolaşarak teslim edildi. Evde sıkılan otizmli çocuklar ise trambolin üzerine çıkarak gönüllerince eğlendi.

Tramplen fiyatı pahalı olduğu için her ailenin ulaşamadığını söyleyen Demet Çileli, "Belçika'dan bizi unutmayan değerli gurbetçilerimiz geçen sene çocuklarımıza bayramlık armağan etmişti, bu sene de trambolin hediye ettiler. Pandemiden dolayı evde kalıp mevcut enerjilerini atamayan çocuklar, hem kendilerine hem de ailelerine büyük sorunlar çıkarmaya başlamıştı. Trambolin onlar için elzem bir ihtiyaç, olmazsa olmazlardan biri. Bu ihtiyacı bu vesileyle karşılamış olduk. 60 çocuğumuz trambolinler sayesinde enerjilerini atacak. Tessenderlo ve Beringen'deki tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-05-23 11:48:22



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