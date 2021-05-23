Antalya'da sazlık yangını

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA kent merkezindeki 'Yamansaz' olarak bilinen sazlık alanda yangın çıktı. Bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi, söndürme çalışmalarına başladı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Kundu bölgesindeki 'Yamansaz' olarak bilinen sazlık bölgede saat 10.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, bir anda büyüyerek geniş alana yayıldı. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevresindeki yerleşim yerleri ve seralara sıçramasından endişe edilen yangının kontrol altına alınması için ekipler müdahaleyi yoğun şekilde sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-05-23 11:50:43



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