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Telefondan telefon almak isterken dolandırıldı Parasını gönderdiği telefon gelmedi, soluğu karakolda aldı

İHA

Telefondan telefon almak isterken dolandırıldı Parasını gönderdiği telefon gelmedi, soluğu karakolda aldı

Antalya’da telefon almak için bir ikinci el sitesine giren genç, parayı göndermesine rağmen telefonun kargoya verilmediğini öğrenince dolandırıldığını anladı.
Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi’nde meydana geldi. Telefon arayışında olan 26 yaşındaki Fatih Y., bir ikinci el sitesinin mobil uygulamasında uygun fiyatlı bir telefon buldu. Ardından ilan sahibiyle irtibata geçen genç, bütün ayrıntıları görüştü. Görüşmedeki bilgi alışverişinin ardından kargo şubesine giden dolandırıcı görüntülü olarak genci arayıp telefonu kargolayacağını söyledi. Buna inanan genç de parayı karşı tarafa gönderdi. Ancak para transferi işleminden sonra telefonlara bakmayan dolandırıcı daha sonra da mağdur olan genç adamı engelledi. Genç, olayın ardından Yenikapı polis karakoluna giderek suç duyurusunda bulundu.

"Daha önce hiç başıma gelmedi"
Olayla ilgili konuşan Fatih Y., “Daha önce çok kez telefon aldım veya sattım. Ancak başıma hiç böyle bir şey gelmemişti. Karşımdaki 35 yaşlarında bir bayandı ve diş doktoru olduğunu söyledi. Profil resmi de diş doktoru olduğunu doğrular nitelikteydi. Ben de hal böyle olunca hiç şüphelenmedim. Önce güven veriyorlar, sonra dolandırıyorlar. Ancak anladım ki hata etmişim” dedi.

Görüntülü konuşmada kargo paketini gösterdi
Dolandırıcı kadın ile görüntülü de konuştuklarını ifade eden genç, “Görüntülü de konuştuk ancak yüzünü göstermedi. Bir kargo şubesine gidip kargo yapacağı paketi ve üzerindeki bilgileri gösterdi. Kendi bilgileri ve benim bilgilerimin doğru olup olmadığını sordu. Ben tabi o anda onun bilgilerine dikkat etmeyip kendi bilgilerime odaklanmıştım. O yüzden de dolandırıcının adresinin bilmiyorum. Ancak Gümüşhane’de yaşadığını söylemişti” ifadesine yer verdi.

“Türk polisine güveniyorum”
Dolandırıcı kadının IBAN numarasına para transferini gerçekleştiren mağdur genç, emniyet teşkilatına güvendiğini belirterek, "Telefon numarası, yazışma kayıtları ve hatta IBAN numarasının olduğu banka dekontu bile elimde var. Bu bilgiler ışığında Türk polisinin bu vicdansız dolandırıcıları kıskıvrak yakalayacağından şüphem yok. Türk polisine güveniyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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