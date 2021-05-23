'Kayıp' dediği eşini öldürüp, iş makinesiyle araziye gömmüş (2)

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Mesut Öztürk'ün kayıp başvurusunda bulunduğu eşi Aslı Öztürk'ü çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdüğü, daha sonra halıya sarıp, götürdüğü araziye iş makinesiyle gömdüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde eşini öldüren Mesut Öztürk'ün olaydan sonra evin önüne aracını getirdiği ve Aslı Öztürk'ün halıya sarılı cansız bedenini bagaja koyduğu anlar yer alıyor. Mesut Öztürk'ün daha sonra aracıyla olay yerinden ayrıldığı da görüntülere yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2021-05-23 12:28:56



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