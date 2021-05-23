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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Milli görüş ahirette karşılığını hesap ederek siyaset yapmak demektir" Milli Siyaset Akademisi ikinci mezunlarını verdi

İHA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Milli görüş ahirette karşılığını hesap ederek siyaset yapmak demektir" Milli Siyaset Akademisi ikinci mezunlarını verdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde Yeniden Refah Partisi Siyasi İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen Milli Siyaset Akademisi’nin ikincisi gerçekleştirildi. Akademide kapanış dersini veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milli görüş ahirette karşılığını hesap ederek siyaset yapmak demektir" dedi.
Akdeniz Bölgesi'nden birçok kişinin katılım gösterdiği Milli Siyaset Akademisi’nin ikincisi Alanya’da bir otelde düzenlendi. Yeniden Refah Partisi Siyasi İşler Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe koordinatörlüğünde 3 gün süren akademide Genel Başkan Erbakan, ‘Neden Siyaset’, İhsan Şenocak ‘Manevi Değerlerimiz’, Uzman Klinik Psikolog Mikdat Ertem ‘Siyasi İletişim Teknikleri', Doç. Dr. Süleyman Akdemir ‘Adil Düzen’ başlıklı dersler verdi. Programın sonunda katılımcılar sertifikalarını Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’dan aldı.
Programın kapanış dersini verdikten sonra gazetecilere açıklama yapan Genel Başkan Erbakan, “Bulunduğumuz otelde Milli Siyaset Akademisi çalışmamızı gerçekleştirdik. Burada alanlarında uzman hem ekonomi hem de sosyal alandaki konularda milli görüş siyasetinin asıl maksadını, asıl özünü gelen katılımcılara akademik olarak, ilmi olarak, teknik olarak aktardılar. Akademisyen hocalarımız, konuşmacılarımız gerçekten de son derece güzel sunumlar yaptılar. Son derece verimli bir program gerçekleştirildi. Milli Siyaset Akademimizde bugün bizlerin de neden milli görüş siyaseti konulu bir sunumumuz oldu. Milli görüşün neden diğerlerinden farklı olduğu, milletimizin ve bütün insanlığın kurtuluşunun tek yolu, tek ilacı olmasının sebebi burada izah edildi. Aynı zamanda bizlerin milli görüş olarak 52 seneden beri neden bu çalışmayı yaptığımızı, bu mücadeleyi ortaya koyduğumuzu delilleriyle açık bir şekilde ifade ettik. Burada ifade etmemiz gereken husus neden siyaset sorusundan ziyade neden milli görüş siyasetidir. Çünkü milli görüş siyaseti dünya öncelikli bir siyaset değil ahiret öncelikli bir siyasettir. Dünyacı olan insanların, ahireti düşünmeyen bakış açısıyla değerlendirenlerin anlamakta güçlük çekeceği bir siyasettir” dedi.

“Milli görüş ahirette karşılığını hesap ederek siyaset yapmak demektir”
Babası Necmettin Erbakan’ın önderliğinde mücadelelerini sürdüklerini aktaran Erbakan, “Biz 52 seneden beri Erbakan hocamızın önderliğinde, şimdi de hızlı bir şekilde devam eden mücadelemizde bütün insanlığın selameti için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizin sonunda büyük bir mükafata nail olacağımızı düşünerek, dünyalık beklentilerle değil, ahiret öncelikli, ahireti düşünen zihniyetle, bakış açısıyla bu çalışmayı yapıyoruz. Milli görüşün de bütün insanlığın saadet ve selametinin yolu, ilacı ve adresi olduğuna inanıyoruz. Bu çalışmada da bunu ortaya koyduk. Milli görüş siyasetini güncel, gündelik diğer partilerin yaptığı reel politikalardan ayırt etmek gerekir. Çünkü reel, politik şartlara göre davranmak pozisyon almak, oy almak, koltukta kalmak ve iktidarı devam ettirebilmek için çalışmak, tek önceliğin bu olması demektir. Ancak milli görüş siyaseti ise sadece oy almak iktidar olmak değil asıl olarak cenabı Allah'ın rızasını kazanmak, ahirette karşılığını hesap ederek, siyaset yapmak demektir. Bu nedenle milli görüş siyaseti diğerlerinden farklıdır. Bu farkı bir kez daha açıkça burada ortaya koyduk. Milletimizin teveccühü ve ferasetiyle bundan sonra pişman olacağı, dizini döveceği tercihler yapmayacaktır. Her zaman dediğimiz gibi insanlığın kurtuluşunun ilacı ve çaresi olan milli görüş ile karar kılacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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