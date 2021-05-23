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Manavgat’ta zararlılara karşı toplu mücadele 141 personel, 28 araç ile 106 mahallede çalışma yapılıyor

İHA

Manavgat’ta zararlılara karşı toplu mücadele 141 personel, 28 araç ile 106 mahallede çalışma yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Manavgat’ın dört bir yanında 141 personel, 28 araç ile 106 mahallede gecegündüz sivrisinek, karasinek ve yakarca gibi zararlılara karşı mücadele ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ilaçlama ekipleri sivrisinek ve karasinek başta olmak üzere vektörel mücadeleyi sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekiplerinin, Manavgat’ın dört bir yanında vatandaşları özellikle yaz ayında rahatsız eden sivrisinek, karasinek ve yakarca zararlılarına karşı toplu mücadelesi de devam ediyor.
Ekipler, Manavgat’ta oluşturulan sinek timi ile 106 mahallede 28 araç 141 personel sivrisineklerin ürediği bina altları, kanalizasyon giderleri, otel havuzları, tarım havuzları, göletler, çöp konteynırları, yağmur giderleri başta olmak üzere her noktada fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yürütüyor. Diğer yandan gece de mahallelerde ULV araçlarıyla ilaçlama yapılıyor. Özellikle 3 Mayıs tarihinden itibaren 28 araç akşamları ULV ile uçkun, gece ise 0205 saatleri arasında yakarca çalışmaları her mahallede düzenli aralıklarla gerçekleştiriliyor.
Manavgat Hizmet Birimi alanında sinek timinin göreve çıkmasından önce Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürü Çevre Mühendisi Mesut Çınar ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çınar ilaçlama ekiplerinin Sağlık Bakanlığı’nın Biosidal Uygulayıcı Eğitimli personel olduğunu belirterek, ekiplerin ilçedeki bütün mahallelerde aynı anda ilaçlama yaparak, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için çalıştığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü onaylı
Çınar bu yıl uygulamaya başlanacak yeni metotların da olacağını, bunlardan bir tanesinin de coğrafi veri tabanlı vektör kontrol hizmeti olduğunu söyledi. Yeni hizmetin bir ay içerisinde aktif hale geleceğini belirten Çınar, çalışmalarda kullanılan kimyasalların besi hayvanları, evcil hayvanlar ve insanlar için zararlı olmadığı Dünya Sağlık Örgütünden onaylı kimyasallar olduğuna dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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