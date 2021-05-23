Eşini boğarak öldürüp kepçeyle gömen koca tutuklandı Genç kadının kayıp başvurusu yapan eşi tarafından öldürülüp, kepçe yardımıyla gömüldüğü belirlendi Katil kocanın cesedi taşıdığı düşünülen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 3 gün önce kaybolan Aslı Öztürk'ün (36), korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eşini boğarak öldürüp kepçe yardımıyla araziye boş araziye gömdükten sonra şüphe çekmemek için kayıp başvurusunda bulunan koca sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, eşini halıya sarıp araca yüklediği anlar ise kameralara yansıdı.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi’nde oturan Aslı Öztürk’ten haber alamadığı gerekçesiyle eşi Mesut Öztürk (29), geçen perşembe günü saat 04.30 sıralarında jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte eşi Mesut Öztürk’ten şüphe duyarak soruşturmayı derinleştirdi. Ekiplerin Konaklı Mahallesi’ndeki yaptığı güvenlik kameraları incelemelerinde Mesut Öztürk’ün eşini halıya sarılı vaziyette araca taşıdığı tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma Mesut Öztürk’ü yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen Öztürk ifadesinde suçunu itiraf ederek, “Eşimin küfür ve hareket etmesinden dolayı kavga ettik. Daha sonra eşimi boğarak öldürdüm. Eşimin yürüyüşe gitmiş süsü vermek için kıyafetlerini alarak çöplere attım. Şüphe çekmeyim diye yalandan eşimi aradım. Gece vakti evden eşimi halı sararak evden çıkarıp araziye kepçe yardımıyla gömdüm” dedi.

Zanlının itirafının ardından, ekiplerin nezaretinde sabaha karşı ceset de gömüldüğü yerden çıkarılıp Alanya Belediyesi Morgu’na konuldu.

Karakoldaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen katil koca, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadının cansız bedeni ise morgdaki işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Katil zanlısı güvenlik kamerasında

Diğer yandan cinayeti itiraf eden zanlının olay günü güvenlik kamerasına takıldığı görüntüler ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerde Öztürk’ün araçla geldiği ve eşinin halıya sarılı cansız bedenini bu aracın bagajına yüklediği görüldü.

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