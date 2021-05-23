Eşinin boğup, kepçe ile gömdüğü kadının cenazesi otopsi için morga getirildi Otopsi işlemleri sonrası yarın cenaze Aslı Öztürk'ün yakınlarına verilecek

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşi tarafından boğularak öldürüldükten sonra kepçe ile toprağa gömülen 2 çocuk annesi kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsi işlemlerinin ardından yarın cenazenin aileye verileceği öğrenildi.

Konaklı Mahallesi’nde yaşayan Aslı Öztürk’ten (36) haber alamadığı gerekçesiyle eşi Mesut Öztürk (29), geçen perşembe günü saat 04.30 sıralarında jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte Mesut Öztürk’ten şüphe duyarak soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler, Konaklı Mahallesi’nde yaptığı güvenlik kameraları incelemelerinde Mesut Öztürk’ün eşini halıya sarılı vaziyette araca taşıdığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma Mesut Öztürk’ü gözaltına aldı.

Karakolda suçunu itiraf eden Öztürk, ilk ifadesinde, “Eşimle küfür ve hakaret etmesinden dolayı kavga ettik. Daha sonra eşimi boğarak öldürdüm. Eşimin yürüyüşe gitmiş süsü vermek için kıyafetlerini alarak çöplere attım. Şüphe çekmeyim diye yalandan eşimi aradım. Gece vakti evden eşimi halı sararak evden çıkarıp araziye kepçe yardımıyla gömdüm” dedi.

Zanlının itirafının ardından, ekiplerin nezaretinde sabaha karşı 2 çocuk annesi kadının cesedi gömüldüğü yerden çıkarılıp Alanya Belediyesi Morgu’na konuldu. Mesut Öztürk, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, Aslı Öztürk’ün cenazesi ise detaylı otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri aracıyla ve bir jandarma eşliğinde morga getirilen cenaze sedye ile içeri alındı. Aslı Öztürk’ün cenazesinin yarın yapılacak otopsinin ardından öğle saatlerine doğru yakınlarına verileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.