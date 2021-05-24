(ÖZEL) Kısıtlamada polisten kaçarken kaza yaptılar 'Ceza yememek için kaçtık' dediler Otomobildeki 5 gence 19 bin 100 TL idari para cezası uygulandı

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Antalya'da kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçtılar polislere aralarında başlayan kovalama sırasında kaza yaparak durabildi. Ehliyetsiz genç, “Sokağa çıkma yasağı olduğu için yaptık, ceza yememek için kaçtık, pişmanız” dedi. Gençlere 19 bin 100 TL ceza uygulandı.

Olay dün akşam saatlerinde Serik ilçesinde yaşandı. Kepez Mahallesi’nde kurulan polis noktasında “Dur” ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile Polis ekipleri arasında başlayan kovalamaca Serik ilçesine bağlı Kadriye mahallesinde sona erdi. Araçta bulunan 2 erkek, 3 genç kız, yapılan kimlik sorgulamasının ardından cezai işlem uygulandı. Sürücü genç, yasak saatinde yakalanıp ceza yememek için kaçtıklarını söyledi.

Sürücüye, ‘ehliyetsiz araç kullanmak’, ‘trafiği tehlikeye sokmak’, ‘sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak’ ve ‘polisin ihtarına uymamak’ suçlarından, diğer 4 kişiye ‘sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak’ suçundan toplamda 19 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.

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