Antalya Serbest Bölge'den pandemiye rağmen ihracat arttı



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Serbest Bölge (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, Serbest Bölge'deki ticaret hacminin, pandemiye rağmen arttığını söyledi.

Antalya Serbest Bölge, 2020 yılı Mart ayında tüm dünyada görülen ve birçok sektörde ekonomik kayba yol açan pandemi sürecinde, tamamı ihracat olan ticaret hacmini, 2020'de olduğu gibi bu yıl da artırmaya devam ediyor. ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 8'lik artışla 840 milyon doları aşan ticaret hacminin, bu yıl dört aylık dönemde yüzde 13, nisan ayında ise yüzde 24 artış gösterdiğini açıkladı.

ÜÇ DİNAMİK SEKTÖR

Serbest Bölge'deki üç dinamik sektörün yat, medikal ve elektrik-elektronik olduğunu anlatan Gürses, geçen yıl nisan ayında 64 milyon dolar olan ticaret hacminin, bu yıl aynı dönemde yüzde 24'lük artışla 79 milyon dolara yükseldiğini söyledi. Gürses, geçen yıl Ocak-Nisan döneminde 255 milyon dolar olan ticaret hacminin de yüzde 13 artışla 287 milyon dolara çıktığını kaydetti.

İSTİHDAMI KORUDU

Bölgede 2019 sonunda 5 bin 91 olan istihdam sayısının 2020 sonunda 5 bin 351'e yükseldiğini kaydeden Gürses, bu yıl Ocak-Nisan sürecinde istihdamda kayıp yaşanmadığını, aynı düzeyde devam ettiğini dile getirdi. Gürses, "İyi gidiyoruz, ihracatta herhangi azalma yok. Satışların tamamı yurtdışına ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleşiyor. Toplam satışımızın yüzde 49'u AB ülkelerine yapılıyor" dedi.

İHRACAT BİRİM DEĞERİ 50-150 DOLAR ARASI

Ticaretin yüzde 98'inin sanayi ürünlerinden oluştuğunu söyleyen Gürses, katma değer ağırlıklı sanayi ürünleri olduğu için birim değerlerinin de 50 ile 150 dolar arasında değiştiğini vurguladı. Türkiye'de ihracat birim değeri ortalamasının 1.5 dolar civarında olduğuna dikkati çeken Gürses, "Bu da ciddi bir katma değer yaratıldığının ifadesidir" dedi.

ELEKTRONİK VE MEDİKAL ÜRÜNLER

İhracat kilogram değeri açısından bakıldığında yat sektöründe bu birim değerin minimum 50 dolar olduğunu açıklayan Gürses, "Elektronik ve medikal sektörlerinde ise 150 dolara kadar yükseliyor. Elektronikte makinelerin çalışmasını sağlayan elektronik kartlar, medikalde ise kalp ameliyatları ile diyalizde kullanılan ürünlerden oluşuyor" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-05-24 11:12:10



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