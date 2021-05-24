Antalya’da FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

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Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan Ş.Y. isimli şahıs, 17 Mayıs günü Antalya’da yakalanarak gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıs 20 Mayıs günü çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, Antalya Ağır Ceza İlamat masasınca hakkında yakalama kararı bulunan S.G., isimli şahıs da, 19 Mayıs günü yakalanarak gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıs 20 Mayıs günü çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandasını yaparak, örgüt eylemlerini meşru gösterdiği tespit edilen S.A. isimli şahıs ise 19 Mayıs günü yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. 20 Mayıs günü Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıs hakkında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı verildi.

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