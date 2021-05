Bu villaların geceliği 25 bin dolar

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'daki beş yıldızlı otellerin ve süperlüks villaların pandemi sürecinde doluluk oranı yüzde 80'i bulurken, villaların 1 gecelik fiyatları ise 1000 dolardan başlayıp 25 bin dolara (210 bin TL) kadar çıkıyor. 25 bin dolarlık süperlüks villanın aylık maliyeti ise 6,3 milyon TL'yi buluyor. VIP villalarda müşteriye, 24 saat hizmet veren özel kahya tahsis ediliyor. Tesisin her yerinde ayrıcalık tanınan villa müşterisi, plajda da kendisine ayrılan özel iskeleden denize giriyor.

Türkiye'de en çok turist ağırlayan, dünyada ise ilk 10 destinasyon arasındaki Antalya, Kaş'tan Gazipaşa'ya 640 kilometrelik sahili ve mavi bayraklı 213 plajıyla dünyada ilk sırada yer alıyor. 2,5 milyon nüfusa sahip Antalya, turizmde pandemi öncesi 2019 yılında tarihi rekorunu kırarak 16 milyona yakın yabancı, 7 milyonu aşkın yerli olmak üzere 23 milyonun üzerinde turist ağırladı.

'GECELİĞİ 210 BİN TL'

Antalya'da çadır kamplarından apart otel ve pansiyonlara, ağaç evlerden bungalovlara, normal otellerden süperlüks otellere, her kesime konaklama imkanı sunuluyor. Kentteki en lüks konaklama hizmeti ise 5 yıldızlı otellerin villalarında veriliyor. Bu villaların bir gecelik konaklama fiyatları 1000 dolardan başlayıp villa tipi ve sunulan hizmete göre 25 bin dolara kadar yükseliyor. Önceki yıllarda 1 hafta10 gün olan villa tercihleri, pandemi döneminde bir-iki aya kadar uzadı.

'DÜNYA LİDERLERİ KALDI'

Geceliği 25 bin doları bulan süperlüks villalar ve otellerin kral daireleri, 2015 yılındaki G20 Liderler Zirvesi'nde Obama, Putin, Merkel gibi 20 ülkenin devlet başkanı ve başkabanlarının yanı sıra, Rus milyarder Roman Abramoviç, Hollywood yıldızları Monica Belluci, Sharon Stone, Mariah Carey, Richard Gere, Jason Statham, Tom Jones, Paris Hilton ile birçok ülkeden siyaset, iş, spor ve sanat dünyasından ünlü isimleri ağırladı. Kundu, Kemerağzı, Belek, Kemer, Alanya, Side ve Kaş gibi tatil yörelerindeki 5 yıldızlı otellerin villa ve kral dairelerinde tatil yapan birçok ülkeden üst düzey siyasetçi, bürokrat, sanatçı ve iş dünyasından çok sayıda kişi de isminin açıklanmasını istemedi.

'HELİKOPTERLE TRANSFER'

VIP villalarda müşteriye 24 saat hizmet veren özel kahya tahsis ediliyor. Ayrıca özel oda servisi, sauna, Türk hamamı, SPA, sinema salonu, özel açık havuz, özel yatak odaları bulunuyor. Bu tip villaların banyo duvarlarının bir kısmı ve armatürleri de altın kaplama ve camları kurşun geçirmez. Tesisin her yerinde ayrıcalık tanınan villa müşterisi, plajda da kendisine ayrılan özel iskeleden denize giriyor. Arap şeyhleri, Hollywood yıldızları, ünlü sporcular, iş insanları ve devlet başkanlarına hizmet veren villa ve kral dairelerinin müşterileri, havalimanından lüks otomobiller veya helikopterle otele transfer ediliyor.

'PANDEMİDE TALEP YÜZDE 100 ARTTI'

Pandemi başladıktan sonra otellerin geçen yıl temmuz ayına kadar kapalı olduğunu hatırlatan Calista Luxury Resort Hotel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, ağustostan kasım sonuna kadar ciddi taleple karşılaştıklarını belirterek, "Pandemi sürecinin yarattığı etkiden dolayı villalar için yüzde 100'ü aşan talepler oldu. Villaların dolulukları da yüzde 80'i buldu. Villa konsepti gerçekleştiğinden beri tahminen 15-20 yıldır ilk defa bu kadar ciddi villa talebiyle karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Bu 2021 yılında da aynı şekilde devam ediyor" dedi.

'KONAKLAMA SÜRELERİ İKİ AYA UZADI'

Avrupa ve Rusya'dan uçuşların tekrar başlamasıyla villa satışlarında ciddi artış beklediklerini açıklayan Kızıldağ, otellere ait değişik villa tipleri bulunduğunu söyledi. Villaların minimum 1000 dolardan başlayıp villa tipine göre 20-25 bin dolara kadar çıktığını anlatan Kızıldağ, "Bunlar bir gecelik fiyatı. Eskiden villa konaklamaları genelde bir hafta-10 günle sınırlıyken, şimdi yine bir hafta-10 günlük talepler de var ama bir-iki aylık talepler de almaya başladık. İnsanlar özellikle kendi evlerinde kapanmaktansa mali durumu iyi olan tatilciler villalarda çok daha rahat ve güvenli ortamda bu süreci geçirmeyi tercih ediyor" diye konuştu.

'DOLULUK ORANI YÜZDE 80'

Otel bünyesindeki villalarda da Güvenli Turizm Sertifikası ile hizmet verildiğine dikkat çeken IC Green PalaceResidence İşletme Müdürü İsmail Çağlar da geçen yıl temmuz ayında villaların yeniden hizmete açıldığını ve yoğun talep oluştuğunu söyledi. Çağlar, "Bu süreç kış boyunca devam etti. Tekrar kapanmayla misafirler çıkamadı ama bayram sonrasında talep tekrar yükselmeye başladı. Şu an ortalama yüzde 80 dolulukla hizmet vermekteyiz. Önümüzdeki günlerde villalarımız tamamen dolacak" dedi.

'AİLESİ DIŞINDA KİMSEYLE TEMAS ETMİYOR'

İnsanların artık sosyal ortamlardan kaçmaya başladığını, bu alışkanlıların devam edecek gibi göründüğünü kaydeden Çağlar, "Araştırmalara göre sterilize tatil anlayışı artarak devam edecek. Büyük turizm işletmeleri, tur operatörleri de bu yönde çalışmalara başlayacak. Havalimanından misafirin son ağırlanma noktasına kadar bu böyle devam edecek gibi görünüyor. 20'si özel havuzlu, kendine özel bahçeli toplam 54 villamız var. Bu da kendi ailesi dışında kimseyle temas etmiyor anlamına geliyor. Pandemide tamamen arzulanan şey de bu. Bunu tamamiyle sağladık ve sürdürülebilir hale getirmek önemli" dedi.

'BİRÇOK ÜLKEDEN GELEN VAR'

Fiyatların ise arztalep dengesine bakıldığında makul seviyelerde olduğunu kaydeden İsmail Çağlar, şunları söyledi:

"Villa tipleri, kapasiteleri farklı ve buna paralel fiyatlar dönemine göre inip çıkıyor. Ama her villanın ayrı bir alıcı kitlesi var, dönemsel olarak biz bunları güncelliyoruz. Şu an Türk misafirlerimiz dışında Ukrayna, Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa'dan yoğun misafir alıyoruz. Online sitelerden Arap ülkeleri, Kuzey Afrika'dan da misafir talepleri oluşmaya başladı."

'İŞTE O VİLLALAR'

VİLLA LEO: G20'de ABD Başkanı Obama'yı konuk eden Belek Calista Luxury Resort'un en lüks villası Villa Leo, 2 bin metrekare. Swarovski taşlı duvar kağıtları, 24 ayar altından muslukları bulunan villa, Rus milyarder Roman Abramoviç, dünyaca ünlü caz sanatçısı Monica Molina, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç gibi isimleri ağırladı. Geceliği 20 bin Euro. Superior, Twin gibi toplam 14 villası bulunuyor.

IC HOTELS RESIDENCE: 65 metrekareden başlayan Lake, Lake Deluxe, Bali Junior, Bali, Bali Deluxe ve Superior Deluxe Villa olmak üzere 54 villanın bulunduğu otelde en lüks villa 396 metrekareyle Superior Deluxe Villa. Üç yatak odasına sahip, özel havuzlu bu villada gecelik fiyat 3 bin 500 Euro. IC Green Palace Hotel'in kral dairesi ise gecelik 3 bin TL.

REGNUM CARYA: G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Regnum Carya'nın en lüks villası Crown Villa. Golf sahasının yanında bulunan havuz manzaralı 3 bin 500 metrekarelik Crown Villa'da teras, oturma odası, yemek alanı, şömine, özel SPA merkezi, İtalyan tasarımlı mutfak, açık hava jakuzi, yerden ısıtma sistemi, ana odada jakuzi ve sauna, teras, bar, toplantı odası, tam teşekküllü mutfak, kurşun geçirmez camlar, özel araç park yeri ve açık hava jakuzisi bulunuyor. Crown Villa 15 bin dolar, King 8 bin dolar, Baron ise 5 bin dolar.

MAXX ROYAL BELEK: Rusya lideri Vladimir Putin'in de konakladığı Maxx Royal Hotel'in 630 metrekarelik en büyük villası olan 'Ovner' golf sahasının içinde. Ağaçlarla yarı izole edilmiş villa, özel tasarımlı 495 metrekare iç mekân, özel açık havuz ve teras, jakuzili pavilyon, 4 yatak odası, 1 oturma odası, 1 yemek odası, mutfak, Türk hamamı, fitness ile 3 balkondan oluşuyor. Otelin Albatross, Presidential villalarla King Suit, Royal Suit, Laguna Dubleks ve Teras Suite gibi kral daireleri de bulunuyor. Ovner villanın gecelik fiyatı yaklaşık 30 bin TL.

TİTANİC BELEK VE MARDAN PALACE: Presidential, Superior, Exclusive Pool ve Desing Pool olmak üzere dört villa çeşidi var. 2700 metrekarelik golf sahası ve nehir manzaralı Presidental villa 100 metrekare özel açık havuz, 2 bin metrekare bahçe, nilüfer havuzlu sohbet alanı, teras, Türk hamamı, sauna, buhar, fitness, masaj odası, 5 yatak odası 1 salon, donanımlı geniş mutfak, yemek salonu, özel güneşlenme alanı, barbekü alanı, cabana, king size yatak, tüm odalarda banyo ve jakuziden oluşuyor. Yüksek sezonda Presidental villa geceliği 50 bin, superior villa ise 18 bin TL. Titanic Mardan Palace'da ise gecelik fiyatlar Lake House 15 bin, King Suite 25 bin TL.

GLORIA SERENITY: Bahçe içinde 2 bin metrekarelik villa geniş salon, çalışma odası, 2 hizmetli yatak odası ve modern mutfak, 290 metrekarelik yüzme havuzu, masaj ve bakım odası, fitness, bilardo ve sinema salonları, bar ve bahçede tamamı tik ağacıyla kaplı teras mevcut. Ebeveyn yatak odası, 2 özel banyolu konuk odası, 3 özel banyolu çocuk odası, 150 metrekare alana sahip içinde özel hidroterapi jakuzisi bulunan özel terası var. Geceliği 15 bin dolar.

RIXOS SUNGATE: Beldibi'ndeki otelin villasında 5 yatak odası, 6 banyo, 2 hizmetli odası, bekleme odası, toplantı salonu, yemek odası, şömineli büyük salon, özel bar, mutfak, TV odası, 13 plazma TV, sauna, fitness salonu, açıkkapalı yüzme havuzları, jakuzi, teras ve kendisine ait kameriyeli geniş bir bahçe bulunuyor. Özel hizmetlilerin görev yaptığı villanın geceliği 19 bin dolar.

CORNELIA DIAMOND: 700 metrekare büyüklüğündeki Presidental Suit, 3 yatak odası, 4 banyo, 1 salon, tam donanımlı mutfak, 10'lu yemek grubu, oturma odası, çalışma odası, koşu bandı ve koşu bisikletinin bulunduğu spor köşesi, kokteyl ve lounge alanı, 40 metrekarelik jakuzi, masaj yatağı ve sauna ile 2 güneşlenme terasından oluşuyor. Dairede 24 saat aşçı ve sekreterya hizmeti sunuluyor. Geceliği 78 bin TL. Diğer lüks oda ve villalar da 5 binden 18 bin TL'ye kadar değişiyor.

ELA QUALITY: Osmanlı mimarisi ile modern mimarinin harmanlandığı ve 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tercih ettiği Belek'teki Ela Quality Resort'un 1230 metrekarelik alana kurulu villasında 3 yatak odası, bir oturma odası, yemek odası, mutfak, hamam, sauna ve jakuzi bulunuyor. Geceliği 7 bin 600 dolar.

SUSESİ LUXURY RESORT: Belek'te bulunan Susesi de Luxe Hotel'in VIP villası, otel içerisinde müstakil bahçe ve havuzuyla yer alıyor. 750 metrekare ve 2 kattan oluşan villanın müşterileri için çiçekle karşılama, VIP transfer hizmeti veriliyor. Geceliği 7 bin 800 Euro. 206 metrekarelik Royal Suit ise 14 bin TL.

RIXOS PREMIUM BELEK: Akdeniz manzaralı 315 metrekarelik Royal Premium Suite, 264 metrekarelik Villa Prive, jakuzi, 4 yatak odası, şömineli geniş salon, tam ekipmanlı mutfak, yemek odası, dışarıda barbekü alanı, nilüfer çiçekleri ile dolu göletin çevrelediği üstü kapalı oturma alanı, Türk hamamı, sauna, özel yat iskelesi gibi özelliklere sahip. Gecelik fiyatlar Royal Premium Suite 2 bin 400 euro, Villa Prive 2 bin euro, Club Villa 1500 euro.

KAYA PALAZZO: Belek'te G20 Liderler Zirvesi'nin yedek oteli olarak hizmet veren Kaya Palazzo Hotel'de doğrudan denize konumlandırılmış Villa Ducale 175 metrekare. 3 yatak odası, salon, teras, 200 metrekare özel açık havuz, özel içkiler ve yöresel lezzetler ve özel hizmetlerin sunulduğu villanın gecelik fiyatı 3 bin 500 euro.

MAXX ROYAL KEMER: Özel havuz ayrıcalığı, akıllı oda sistemi ve konforlu tasarıma sahip 450 metrekarelik Presidential Villa, 5 yatak odası, çalışma/misafir odası, jakuzi, salon, ayrı mutfak, 3 soyunma odası, 7 tuvalet, sauna, buhar odası, Türk hamamı, kapalı havuz ve spor alanı barındırıyor. Villanın ortalama fiyatı gecelik 8 bin Euro.

VENEZİA PALACE DELUXE HOTEL

130 metrekarelik villalarda 3 yatak odası, ayrı oturma odası, 24 saat oda servisi ve sınırsız yiyecek içecek hizmeti, ışık, gürültü, ısı sızdırmayan perdelerden tüm eşyalarında lüksün sınır tanımadığı villanın gecelik fiyatı 21 bin TL.

BELLİS DELUXE HOTEL

Otelde 250 metrekarelik Villa Bellis, 3 yatak odası, ayrı oturma ve yemek alanları, deniz manzaralı balkon, 24 saat ücretsiz yiyecek ve içecek hizmeti, birçok özel hizmete gecelik fiyatı yaklaşık 10 bin TL.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

