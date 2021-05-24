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'Turistler ülkelerinin kısıtlamalarına rağmen Türkiye'ye geliyor'

DHA

'Turistler ülkelerinin kısıtlamalarına rağmen Türkiye'ye geliyor'


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, tüm kısıtlamalara rağmen Türkiye'yi ziyaret eden misafirlerin, ülkelerine büyük bir mutluluk ve güvenle döndüklerini belirterek, "Misafirlerimiz ilk elden aldığımız tedbirlerin kapsamını gördükleri ve sunduğumuz hizmetin kalitesini bildikleri için ülkelerinin koydukları kısıtlamalara karşın bizi tercih etmeyi sürdürüyor" dedi.
TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, Güvenli Turizm Sertifikası programıyla Akdeniz'den Karadeniz'e, Ege'den Anadolu'ya binlerce turizmciyle hem turistler hem de çalışanlarının güvenliğinin sağlandığına işaret etti. Sertifikanın ilk pilot uygulamasının bir dünya markası olan Türk turizminin merkez üssü Antalya'da başlatıldığını hatırlatan Çorabatır, "Başta Turizm Bakanlığı olmak üzere hükümetimizin desteğiyle geliştirdiğimiz Güvenli Turizm Sertifikası dünyada bir ilkti ve bir çok ülkeye de örnek oldu" dedi.
EN ŞEFFAF PROGRAM
Güvenli sertifikasyon programının dünyadaki en kapsamlı ve şeffaf programlardan biri olduğunu dile getiren Çorabatır, "Otellerimiz, restoranlarımız, havalimanlarımız, transfer araçlarımız, hatta otellerimize ürün veren tüm tedarikçilerimiz sertifika alabilmek için bağımsız, uluslararası denetim firmaları tarafından denetlenmektedir" diye konuştu.
RAHAT VE GÜVENLİ TATİL
Dünya turizmini derinden sarsan Covid-19 salgınının zorluklarına karşın Türk turizm sektörü adına verilen tüm sözlerin yerine getirildiğine işaret eden Çorabatır, "Üyelerimiz, misafirlerimizi ve personelimizi korumak için tesislerindeki hijyen ve sosyal mesafeye büyük önem vermektedir. Ziyaretleri boyunca misafirlerimizi rahat ve güvenli hissettirmenin sorumluluğu ile hareket ediyoruz" dedi.
FARK YARATAN UNSUR
Tecrübe ettikleri konulardan en önemlisi ve fark yaratan unsurun söz verdikleri gibi, tatilleri sırasında testi pozitif çıkan turistleri ve ailelerini tesislerde ücretsiz ağırladıklarını kaydeden Çorabatır, "Yeniden sağlıklarına kavuşmaları için elimizden geleni en iyi şekilde yaptık" diye konuştu.
30 EUROYA TEST
Verilere göre dört kişilik ailede bir kişi pozitif olsa bile tüm aileyi ücretsiz ağırladıklarını belirten Çorabatır, "Bunun dünyada başka örneği yok. Havaalanı transferlerini ücretsiz yaptık. Bilet değişikliğinden ücret almadık. Birçok ülke 2020'de PCR testine 100 euro ücret alırken, biz 30 euro gibi çok düşük bir ücrete yaptık" dedi.
GELEN TURİSTTE VAKA SAYISI ÇOK DÜŞÜK
İlginç bir veriye de dikkati çeken Çorabatır, şunları söyledi:
"2020 yılında ülkemize gelen misafirlerimizde Covid-19 vaka sayısı Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan oranların çok çok altında. Bu da gösteriyor ki misafirlerimiz bizde kaldıkları sürece herhangi bir bulaşa maruz kalmamıştır. Ayrıca elimizdeki verilere göre otellerimizdeki personelimizde vaka sayısı yok denecek kadar azdır."
TURİST TÜRKİYE'YE GİTMENİN YOLUNU BULUYOR
Tüm kısıtlamalara rağmen Türkiye'yi ziyaret eden misafirlerin, ülkelerine büyük bir mutluluk ve güvenle döndüklerini açıklayan Çorabatır, "Geçenlerde bir yabancı siyasetçinin söylediği gibi 'Yasak da olsa vatandaşlarımız Türkiye'ye gitmenin bir yolunu mutlaka buluyor.' Misafirlerimiz ilk elden aldığımız tedbirlerin kapsamını gördükleri ve sunduğumuz hizmetin kalitesini bildikleri için ülkelerinin koydukları kısıtlamalara karşın bizi tercih etmeyi sürdürüyor" diye konuştu.
TATİLİN TADINI DAHA FAZLA ÇIKARACAKLAR
Turizm çalışanlarının öncelikli olarak aşılanmasının önemine de değinen Çorabatır, "Ülkemize gelen misafirlerimiz yüksek hijyen ve hizmet kalitesiyle beraber, tamamen aşılanmış personelimizle tatilin tadını daha fazla çıkaracak. Aşılama oranımız da önümüzdeki günlerde dünya standartlarının üzerine çıkacaktır. Salgın boyunca sadece misafirlerimize güvenli tatil imkanı yaratmakla kalmadık, sektörümüzü yarınlara hazırlamak için de birçok çalışma yaptık. Bu çerçevede değişen trendleri göz önüne alarak farklı tatil alternatifleri sunacağız" dedi.
PSİKOLOJİK MUTLULUK
Ayrıca ziyaretçilere büyük kolaylık sağlayacak hizmetler üzerinde de çalışıldığını ifade eden Çorabatır, "Aldığımız tüm önlemlerimizde ve hizmet standardımızda artan maliyetlere rağmen hizmet kalitemizden taviz vermedik. Amacımız umut vermek ve misafirlerimizin psikolojik mutluluklarına da yardımcı olmaktır" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-05-24 11:59:57

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