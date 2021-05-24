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Eşinin boğarak araziye gömdüğü Aslı'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi

DHA

Eşinin boğarak araziye gömdüğü Aslı'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eşi Mesut Öztürk'ün (29) çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdüğü, daha sonra halıya sarıp, götürdüğü araziye iş makinesiyle gömdüğü 2 çocuğunun annesi Aslı Öztürk'ün (36) cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alındı. Cenaze, Konaklı Mahallesi'nde toprağa verilecek.
Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde 20 Nisan saat 04.30 sıralarında jandarmaya giden Mesut Öztürk, eşi Aslı Öztürk'e ulaşamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu. Hemen harekete geçen Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda Mesut Öztürk'ün, olay gecesi halıya sarılı bir şeyi aracına taşıdığı belirlendi. Bunun üzerine yakalanarak gözaltına alınan Mesut Öztürk ifadesinde olayı itiraf etti. Soğukkanlılıkla cinayeti anlatan Mesut Öztürk, olaydan önce evde bulunan eşinin arkadaşı gittikten sonra tartışmaya başladıklarını aktardı. Mesut Öztürk'ün ifadesinde, "Eşim bana ve aileme küfürler, hakaretler etmeye başladı. Daha sonra yatak odasına geçtik. Ben çıkacağımı söyledim. Bana tekrar hakaretler etmeye başladı. O sinirle saldırıp, yere yatırdıktan sonra boğdum. Yerdeki halıya sarıp, arabanın bagajına koydum ve gömeceğim ormanlık alana götürdüm. Daha sonra oraya bıraktım ve eve geri döndüm. Çocukları anneme bıraktım. 'Eşim yürüyüşe çıktı' dedim. Yürüyüşe çıkmış gibi göstermek için evden eşyalarını aldım. Yol üzerindeki çöplere attım. Hatta kayıt da olsun diye cep telefonuyla eşimi aradım. Daha sonra iş makinesiyle ormanlık alana tekrar döndüm. Ve orada eşimi gömdüm. Geri döndükten birkaç saat sonra karakola kayıp başvurusunda bulundum" dediği öğrenildi.
EVDEN 10 KİLOMETRE UZAKLIKTA ORMANDA GÖMMÜŞ
Mesut Öztürk'ün eşini gömdüğü  bölgenin, evden yaklaşık 10 kilometre uzaktaki ormanlık alanda ıssız bir nokta olduğu belirtildi. Mesut Öztürk'e savcılık talimatıyla yapılan yer gösterme sonrası jandarma tarafından gömüldüğü yerden çıkarılan Aslı Öztürk'ün cenazesi işlemleri için morga konuldu. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Mesut Öztürk ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
KUZENİ: SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORDU
Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen Aslı Öztürk'ün cenazesi işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Aslı Öztürk'ün cenazesini teslim almaya kuzeni Fatma Gencer ve iki yakını geldi. Fatma Gencer çevresindekilere, kuzeni Aslı Öztürk'ün eşinden sürekli şiddet gördüğünü anlattı. Aslı Öztürk'ün cenazesi toprağa verilmek üzere Alanya Konaklı Mahallesi'ne gönderildi.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Görüntülerde eşini öldüren Mesut Öztürk'ün olaydan sonra evin önüne aracını getirdiği ve Aslı Öztürk'ün halıya sarılı cansız bedenini bagaja koyduğu anlar yer alıyor. Mesut Öztürk'ün daha sonra aracıyla olay yerinden ayrıldığı da görüntülere yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-05-24 13:09:59

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