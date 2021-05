Site bahçesinde darp edilen öğretmenin kardeşinden açıklama: “Bu işin takipçisiyiz, adalete güveniyoruz” Ablası lüks site içinde darp edilen öğretmenin ablası Fatma Doğru: "Bu bir kadın kavgası değil kesinlikle. Tamamen bir saldırıdır” "Tehdit edildik, uzaklaştırma kararına rağmen yanımızdan geçip gülüyorlar”

Antalya’nın Alanya ilçesinde kadın öğretmen komşuları tarafından taş ve sopalarla darp edildi. Komşu iki kadının öğretmeni darp ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, öğretmen olay sonrası şikayetçi oldu. Darp edilen öğretmenin kız kardeşi Fatma Doğru, "Bu bir kadın kavgası değil kesinlikle. Tamamen bir saldırıdır” dedi.

Olay, 19 Mayıs saat 20.00 sıralarında Demirtaş Mahallesi’ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuk annesi öğretmen H.D.'nin yanına gelen komşusu E.C. ile akrabası B.Ç. arasında tartışma başladı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada E.C. ile B.Ç., H.D.'ye saldırdı. Tekme ve yumrukla birlikte taş ve sopanın da kullanıldığı iddia edilen kavgada yere düşen H.D., komşuların araya girmesiyle kurtarıldı. H.D. olayın ardından jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay sonrası ise H.D.,’nin kız kardeşi Fatma Doğru’dan konu ile ilgili ilk açıklamalar geldi.



“Darp görüntüleri ortaya çıktı”

Olayın ardından H.D.’nin darp edildiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde H.D.’yi E.C. ve B.Ç.’nin taşlı sopalı darp ettiği, yere düştükten sonra kavganın devam ettiği görüldü. Yere düşen öğretmeni bir kadın tutarken diğerinin defalarca sopayla vuruşu sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sonrasında sitenin bahçesindeki kişilerin kavgayı ayırdığı kameralara yansıdı.



“İkizlerin de psikolojisi bozuldu”

Olayda çocuklarında psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Fatma Doğru, “8 yaşında 2 küçük ikiz yeğenim var. Şu anda onların psikolojisi de gerçekten sıkıntıda. Çünkü çocuklar annemi döven bunlar dedikten sonra yandakileri gösterme durumunda sizi de döveriz gibi çocuklara tehditvari cümleler kullanmaktadırlar. Uşak’tan 2 ay önce taşınan bu aile, biz buradan ev aldık siz kiracısınız siz gidersiniz gibi bizim tehdit etmektedir” dedi.



“İnsanlık dışı bir saldırı”

Ablasının olaydan etkilendiğini söyleyen Doğru, “Ablam devlet memuru, hem de aynı zamanda bu olaydan çok büyük etkilendi. Morali çok bozuk. Boynunu kımıldatamıyor, belini kımıldatamıyor zor durumda. Kafasına alınmış bir travma var, boğazına çökülmüş bir şekilde. İnsanlığa sığmayacak, akıl almayacak, insanlık dışı bir saldırıyla karşı karşıya. Hem onun şokunda hem de psikolojik olarak bunun şokundayız. Fiziksel olarak da çok yıprandı. Ayrıca ikizlerin de psikolojisi bozuldu, ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorlar. Çok üzgünüz, uzaklaştırma verildi bu aileye ama buna rağmen gülerek yanımızdan geçtiler” diye konuştu.



“Güvenlik kameralarında her şey var”

Güvenlik kameralarına olayın yansıdığı söyleyen Fatma Doğru, “Bu bir kadın kavgası değil kesinlikle. Tamamen bir saldırıdır. Kişilik bozukluğu ve psikolojik bozukluk olarak görüyorum ben bunu. Olayın başlangıcında bizim çocuğumuz bisiklet sürerken sitenin yakınlarında, kadın arabayla hızlıca geçerek ve korna basarak çocuğa trafikte neden böyle bir şey yaptığını sorduğunda o zaman bundan sonra kornaya basmam çarparım, parçalarım gibi bir söylemde bulunuyor. Bunu ben ablama dediğimde ve çocuklarımıza besmelesiz diye hitapta bulunuyor. Kamera kayıtlarının da işlemleri yapılıyor. Site güvenlik kameralarında her şey net ve ortada zaten” şeklinde konuştu.

Olayı gerçekleştiren kadının eşi tarafından tehdit edildiğini ileri süren Doğru, “Ablam kadınları tanımıyor bile. 2 ay önce sitemize taşınmış kişilerdi. Sitemiz son derece huzurlu. Kedilerimiz, köpeklerimiz var. Hayvan haklarını çok güzel savunan bir site. İnsan haklarının da yine arkasında olacağını düşünüyorum. Ben siyah arabayı süren bir kadın olarak bahsettim. Ne oldu diye sormaya giderken, bu anlar kamerada mevcut, bunlar taşı ve sopayı hazırlayıp inanılmaz korkunç saldırıyı gerçekleştiriyorlar. Biz ev sahibiyiz, siz kiracısınız gibi söylemlerle tehditte bulunuyorlar. Ben de şu an Alanya Adalet Sarayı Savcılığına dilekçemi yazmak üzere buradayım. Bu işin takipçisiyiz. Adalete güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

