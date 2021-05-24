ASSİM’de enerji sektörü konuşulacak

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM), teknoloji seminerlerinin 4’üncüsü güneş enerjisi ve enerji sektörünün durumu üzerine gerçekleştirecek. Dr. Ayşe Özkan’ın konuşmacı olduğu seminer zoom üzerinden yapılacak.
Muratpaşa Belediyesi'nin Doğuyaka Mahallesi'nde bulunan yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM, teknoloji seminer programlarına devam ediyor. İş dünyasında dijital tasarım ve sanal gerçeklik, elektrikli araçların geleceği, Türkiye’de araç tasarımı başlıklarında, geçen aylarda 3 seminer düzenleyen ASSİM, bu ay gündemini güneş enerji sistemleri ve Türkiye’de enerji sektörünün durumuna ayırdı. Dr. Ayşe Özkan’ın konuşmacı olduğu seminer, 27 Mayıs Perşembe saat 20.30’da zoom üzerinden gerçekleştirilecek. “Türkiye’de Solar Enerji ve Enerji Sektörünün Durumu” başlıklı seminer programı için Muratpaşa Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden form doldurmak yeterli olacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.